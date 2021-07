Salman Khan ने रोमांटिक अंदाज में दी Katrina Kaif को बर्थडे की बधाई, तस्वीर देख फैंस बोले 'भाई ने भाभी को...'

Salman Khan Wish His ex girlfriend Katrina Kaif on her birthday: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की मुलाकात 'मैंने प्यार क्यूं किया' के सेट पर हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग करते-करते दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था। हालांकि जल्द ही सलमान खान और कटरीना कैफ के रिश्ते में खटास आ गई और उनका ब्रेकअप हो गया। सलमान खान और कटरीना कैफ का ब्रेकअप होने के बाद ये दोनों सेलेब्स एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने हुए हैं। ऐसे में कटरीना कैफ के जन्मदिन के खास मौके पर सलमान खान ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड को बेहद रोमांटिक अंदाज में 38वें जन्मदिन की बधाई दी। Also Read - Katrina Kaif की जल्द होगी शादी, Salman Khan के दोस्त ने यूं खोला राज

कटरीना कैफ के साथ मनमोहक फोटो शेयर करते हुए सलमान ने एक्ट्रेस को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट लिखा, 'आपको इस अद्भुत जन्मदिन की शुभकामनाएं कटरीना! आपके जीवन में बहुत सारा प्यार और सम्मान मिले।' ये थ्रोबैक फोटो सलमान खान और कटरीना की फिल्म 'भारत' के प्रमोशन की है, जब दोनों स्टार्स द कपिल शर्मा शो में गए थे। फोटो में कटरीना सलमान के कॉलर माइक को एडजस्ट करती नजर आ रही हैं। वहीं सलमान खान भी प्यारी सी स्माइल देते नजर आ रहे हैं।

सलमान खान और कटरीना कैफ की रोमांटिक फोटो देखने के बाद फैंस लगातार एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। एक फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा, भाई ने भाभी को वोश कर दिया।' वहीं दूसरी ओर एक यूजर ने लिखा, 'भाई अब डायरेक्ट शादी कर लो, बर्थडे विश करना बहुत हो गया।'

रिपोर्ट्स की मानें, तो कटरीना कैफ इन दिनों बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल को डेट कर रही हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने अभी तक मीडिया के सामने अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। इसके बावजूद कटरीना कैफ और विक्की कौशल को बर्थडे पार्टी, लंच और डिनर डेट पर जाते हुए कई बार स्पॉट किया गया है।