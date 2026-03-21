Video: ईद पर घर की बालकनी में नजर आए सलमान खान, भाईजान ने पिता सलीम खान संग फैंस को दी मुबारकबाद...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) हर साल ईद (Eid 2026) के मौके पर अपने घर के बाहर आए फैंस को मुबारकबाद देते हैं. सलमान खान ने साल 2026 में भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और उन्हें ईदी दी है. एक्टर अपने पिता सलीम खान (Salim Khan) के साथ अपने घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में आए और बाहर आए तमाम फैंस को ईद की बधाई दी है. बताते चलें कि सलीम खान अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार नजर आए हैं. सलमान खान ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है. सलमान खान के इश वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.
सलमान खान ने शेयर किया वीडियो
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में आते हैं. उनके साथ पिता सलीम खान व्हील चेयर पर नजर आते हैं और साथ में पूरी फैमिली भी होती है. सलमान खान और सलीम खान घर के बाहर आए फैंस का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं. फैंस ईद के मौके पर अपने पसंदीदा स्टार की झलक देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं. एक्टर के फैंस के लिए उनका दीदार करना ही ईदी होती है सलमान खान ने इस वीडियो के साथ लिखा है, 'ईद मुबारक, शुक्रिया आप सभी के आशीर्वाद के लिए, पापा घर वापस आ गए है. धन्यवाद.' सलमान खान के इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
Eid Mubarak, Thank you very much for your blessings, Dad is back home thank you pic.twitter.com/PuaaZWNDHd
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 21, 2026
सलीम खान एक महीने अस्पताल में रहे भर्ती
बताते चलें कि सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया था. सलीम खान को माइनर ब्रेन हेमरेज के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सलमान खान के पिता पूरे एक महीने अस्पताल में भर्ती रहे और 17 मार्च को डिस्चार्ज हुए हैं. सलीम खान अस्पताल से लौटने के बाद ईद के मौके पर पहली बार नजर आए हैं. सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी लेकिन काम पूरा काम हो पाने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है. फिल्म की नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है. सलमान खान पिछली बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में काम करते दिखाई दिए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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