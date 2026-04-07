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कॉमेडी की दुनिया में नया बवाल! समय रैना ने BeerBiceps को सरेआम किया रोस्ट, सुनील पाल से बी प्राक तक पर साधा निशाना

Samay Raina एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने 'स्टिल अलाइव' स्पेशल में बीयर बाइसेप्स का जमकर मजाक उड़ाया. इसी के साथ उन्होंने कई सेलिब्रिटी पर निशाना साधा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 7, 2026 10:10 PM IST

कॉमेडी की दुनिया में नया बवाल! समय रैना ने BeerBiceps को सरेआम किया रोस्ट, सुनील पाल से बी प्राक तक पर साधा निशाना
समय रैना ने बीयर बाइसेप्स का उड़ाया मजाक

Samay Raina Roasts BeerBiceps In Still Alive Special: स्टैंड-अप कॉमेडियन, यूट्यूबर और शतरंज स्ट्रीमर समय रैना (Samay Raina) एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. पॉपुलर यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) के एक एपिसोड को लेकर हुए बवाल के बाद कॉमेडियन ने एक बार फिर अपने स्पेशल शो 'स्टिल अलाइव' (Still Alive) के साथ वापसी की है और इस बार उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा. अपने शो में समय ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में हुए हंगामे पर खुलकर बात की और ऐसा खुलासा किया कि, फैंस के भी होश उड़ सकते हैं. यहां तक की उन्होंने अपने शो में गड़बड़ी करने तक का आरोप लगाया है.

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बीयर बाइसेप्स को सरेआम समय ने किया रोस्ट

समय रैन ने अपने स्पेशल शो 'स्टिल अलाइव' से वापसी के साथ ही 'इंडियाज गॉट लेटेन्ट' पर मचे बवाल को लेकर बात की और खुलासा करते हुए कहा कि, 'बीयर बाइसेप्स उर्फ रणवीर अल्लाहबादिया के खिलाफ FIR सिर्फ इसलिए दर्ज कराई गई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कॉमेडी करने की हिम्मत की जो उनके किरदार से मेल नहीं खाती थी.' समय ने चुटकी लेते हुए कहा, 'एक क्लीन बंदा कभी इंटरनेट पर हरामी नहीं बन सकता,' इस दौरान समय मजाकिया अंदाज में बीयर बाइसेप्स पर 'वे साधु जिसने मेरी फरारी बेच दी' कहकर अपने शो में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया.

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'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर क्यों हुआ था विवाद?

समय ने कहा कि, 'ये सारा विवाद इसलिए हुआ क्योंकि रणवीर ने अपना वो कैरेक्टर तोड़ दिया जिसे बनाने में उन्हें 10 साल लगे थे.' अपनी हालत को शो से जोड़ते हुए समय ने कहा, 'हम कश्मीरी क्रॉसफायर में ही मरते हैं.' उन्होंने ने इमोशनल होते हुए कहा, 'शो डिलीट करना मेरे लिए बहुत टूटने वाला पल था.' इस दौरान समय ने ये भी खुलासा किया कि, जब इंडिया में उनका शो हटा, तो उन्हें पाकिस्तान से काफी सपोर्ट मिला.

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सुनील पाल का उड़ाया मजाक

समय ने शो को बिल्कुल रॉ और बिना स्क्रिप्ट वाला बताया. उन्होंने कहा कि, पांच घंटे का शूट होता था जिसमें से चार घंटे तो सर्फ विवादित बातें होती थी. समय ने कहा, 'मजाक-मजाक में बहुत गंदी-गंदी बातें कह देते थे और शो के बाद मैं पैनलिस्टों से मिलता था और एपिसोड्स को बहुत सावधानी से एडिट करता था मैं बहुत सेफ खेल रहा था.' कॉमेडियन ने आगे गेस्ट्स को याद करते हुए कहा, 'सब आ गए थे हमको खाने नेता, सेलिब्रिटी और सुनील पाल.' उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि, 'सुनील पाल ने उन्हें कपिल शर्मा से सीखने की सलाह दी, जबकि कपिल खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे.' इस दौरान उन्होंने बी प्राक जैसे लोगों पर भी तंज कसा और कहा कि, 'उस वक्त बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कई ऐसे लोग भी आ गए ते, जिनका कोई लेना देना नहीं था.'

इन सितारों पर साधा निशाना

अपने स्पेशल शो में उन्होंने सिर्फ सुनील पाल और बी प्राक को ही नहीं बल्कि, मुकेश खन्ना को भी नहीं बक्शा उन्होंने कहा, 'शक्तिमान आ गया था यार! शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे? तुमने शो में बच्चे मारे हैं, तुम किस बात का मोरल हाई ग्राउंड लेकर बैठे हो?' वहीं समय रैना ने इस दौरान 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के विवादित एपिसोड के बारे में आगे बताते हुए बताया कि, कैसे वो बात आगे बढ़ गई थी, उन्होंने कहा कि, 'इंडिया अपना हुनर दिखाने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है.'

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कहां देख सकते हैं समय रैना का नया शो?

आपको बता दें कि, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में हुए विवाद के बाद समय रैना ने कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब वो अपने नए कॉमेडी स्पेशल शो 'स्टिल अलाइव' के साथ वापस आ गए हैं. समय का ये शो आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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