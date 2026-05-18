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Samay Raina के शो में होने जा रही है इंटरनेट की सबसे बेबाक हसीना की एंट्री! खुद लगाई थी पक्की मुहर, सपोर्ट में कही थी ये बात

Samay Raina इन दिनों अपने नए चैनल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 को लेकर चर्चा में है. इसी बीच खबर है कि, समय से शो में इंटरनेट की सबसे बेबाक हसीना की एंट्री होने वाली है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 18, 2026 8:41 PM IST
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समय रैना के शो में होगी इस बेबाक हसीना की एंट्री!

India's Got Latent Season 2: इंटरनेट पर इन दिनों समय रैना (Samay Raina) के नए शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सीजन 2 (India's Got Latent Season 2) की चर्चा है. हालांकि, पिछले दिनों हुए विवाद के बाद मेकर्स ने अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट का एलान नहीं किया है, लेकिन यह ते तय है कि, शो का पार्ट 2 जरूर आ रहा है. इसी बीच खबर है कि, इस शो में इंटरनेट की सबसे बेबाक हसीना की एंट्री हो सकती है, जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था.

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दरअसल, ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि जल्द ही वेब सीरीज 'सतरंगी: बदले का खेल' (Satrangi Badle Ka Khel) में नजर आने वाली आरजे महवश (RJ Mahvash) हैं. हाल ही में Ex आरजे और एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी और साथ उन्होंने समय रैना के शो को लेकर भी बड़ा खुलासा किया था.

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क्या समय के शो में आएंगी महवश?

हाल ही में पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस महवश (Mahvash) ने समय रैना के अपकमिंग शो के बारे में बात करते हुए कहा था कि, 'जब हम एक शो की शूटिंग कर रहे थे, तो समय ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके कॉमेडी टैलेंट शो के अलगे सीजन में आऊंगी? इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं इस शो में जरूर आऊंगी.' महवश की इस बात से साफ हिंट मिलता है कि, 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' वाकई आ रहा है और वो इसमें बतौर गेस्ट नजर आ सकती हैं.

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'गलत होने पर भी दोस्तों के साथ खड़ी रहूंगी'

इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा भी कहा था, जो आपको हैरान कर सकता है. दरअसल, आशीष चंचलानी और रणवीर अल्लाहबादिया का सपोर्ट करने पर महविश ने कहा था, 'मैं उन्हें पर्सनल लेवल पर नहीं जानती थी. मेरे लिए रणवीर, आशीष और ये सभी लोग बहुत बड़े स्टार्स थे. इसके बावजूद जब मैंने उन्हें अपने ट्रेलर लॉन्च पर बुलाया, तो वो सब वहां आए.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए यही सच्ची दोस्ती है. वो चाहे कितने भी गलत क्यों न हों, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी.'

'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के लिए कैसे करें अप्लाई?

अगर आप 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में भाग लेना चाहते हैं, तो बता दें कि शो के लिए रजिस्ट्रेशन अब ओपन हो चुका है. जै फैंस इस शो में ऑडियंस बनकर जाना चाहते हैं, वो समय रैना की ऑफिशियल वेबसाइट https://samayraina.co/ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. इसके लिए बस वेबसाइट पर दिए गए अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी.

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कब रिलीज होगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2'?

समय रैना के इस नए शो की सटीक रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. हालांकि, पिछले दिनों एक वीडियो लीक हुआ था, जिसमें बलराज घई यह दावा करते नजर आ रहे थे कि शो 9 मई 2026 को रिलीज होगा, लेकिन बाद में पता चला कि, वह महज एक प्रमोशनल वीडियो था. इस पर सफाई देते हुए बलराज ने मजाक में कहा था, 'ब्रैंड डील्स सिर्फ समय ही कर सकता है क्या?' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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