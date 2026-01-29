वही हेयरटाइल और वही चेहरा, मिथुन चक्रवर्ती की डिट्टो कॉपी है ये शख्स, सिर्फ इस चीज में रह गया पीछे...

बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं. सोशल मीडिया पर एक इंसान का वीडियो वायरल हो रहा है, जो देखने में मिथुन चक्रवर्ती की तरह ही लगता है.

90 के दशक के सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती का बहुत गजब क्रेज था. आज भले ही सिनेमा की तकनीक और डांसिंग स्टाइल बदल गया हो, लेकिन 75 साल की उम्र में भी 'मिथुन दा' का क्रेज कम नहीं हुआ है. आलम यह है कि आज भी नई पीढ़ी के बीच उनके आइकोनिक डांस स्टेप्स और डायलॉग्स उतने ही लो कप्रिय हैं जितने दशकों पहले थे. सोशल मीडिया के दौर में मिथुन दा के प्रति यह दीवानगी एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई है. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहें हैं, जो मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और खासकर उनके अनोखे डांस मूव्स को कॉपी कर रहे हैं.

कौन हैं मिथुन दा के नए 'जुड़वा'?

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पहली नजर में देखकर लोग धोखा खा रहे हैं. इस शख्स का नाम है श्रीमंत नाइकवाडे. श्रीमंत सिर्फ एक साधारण सोशल मीडिया यूजर नहीं हैं, बल्कि मिथुन दा के बहुत बड़े फैन हैं. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखकर साफ पता चलता है कि वे खुद को मिथुन चक्रवर्ती की तरह ही ढाल चुके हैं. श्रीमंत को 28 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उन्होंने अब तक 500 से ज्यादा पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें से लगभग हर वीडियो में वे मिथुन दा की नकल उतारते नजर आते हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

उनके एक वीडियो ने खूब चर्चा बटोरी है, जिसमें वे मिथुन के मशहूर गाने ‘तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं' पर थिरक रहे हैं. वायरल वीडियो में श्रीमंत ने खुद को पूरी तरह से 80 के दशक के 'यंग मिथुन' के रूप में तैयार किया है. उन्होंने ब्लू जींस के साथ मैचिंग ब्लू जैकेट और टी-शर्ट पहनी है, साथ ही हैवी बूट्स और मिथुन दा वाला सिग्नेचर हेयरस्टाइल उनके लुक को पूरा कर रहा है. गार्डन में मस्त होकर किए गए इस डांस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

75 की उम्र में भी एक्टर का जलवा

अब बात करें असली मिथुन चक्रवर्ती की, तो 'दादा' इस उम्र में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. साल 2025 उनके लिए काफी व्यस्त रहा, जहां वे हिंदी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ के अलावा कई बंगाली और तेलुगु प्रोजेक्ट्स में नजर आए. फिलहाल 2026 में भी वे तमिल और बंगाली सिनेमा की शूटिंग में व्यस्त हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

