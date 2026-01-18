7 मिनट 38 सेकंड का वो गाना, जिसे लिखते समय कंपोजर ने भी बहाए थे आंसू; मोमबत्ती को रोशनी में जन्मी थी ये दर्दभरी दास्तां

Bollywood Song: संगीत की दुनिया में कुछ धुनें कान से नहीं बल्कि सीधे रूह से होकर गुजरती हैं. ऐसा ही एक गाना है जो 32 साल से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि, इसे बनाने में कंपोजर के भी आंसू निकल पड़े थे. आइए जानते हैं इस गाने से जुड़ा बेहद दिलचस्प किस्सा...

Bollywood Song: बॉलीवुड फिल्में सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि गानों (Bollywood Songs) के लिए भी खूब चर्चा में रहती हैं. क्योंकि, हिंदी गानों के बनने की कहानियां अक्सर खुद उन गानों से भी ज्यादा दिलचस्प होती हैं. कोई गाना किसी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए कागज के टुकड़े पर लिखा गया, तो किसी की धुन को बनाने के लिए संगीतकार ने अपनी रूह तक झोंक दी. हर गाने के पीछे कोई न कोई दिलचस्प कहानी जरूर छुपी होती है. आज हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रिलीज तो 32 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी लोगों का फेवरेट है और इसे बनाने में कंपोजर्स के भी आंसू निकल पड़े थे.

कौन सी फिल्म का ये गाना?

दरअसल, ये गाना कोई और नहीं बल्कि साल 1994 में आई अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म 'दिलवाले' का गाना 'जीता था जिसके लिए' है. गाने में अजय का दर्द, रवीना की खामोशी और सुनील की सादगी को शब्दों में इस तरह पिरोया गया है कि, ये गाना आज भी हर टूटे दिल की आवाज बना हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अधूरे इश्क के आशिकों को ही नहीं रुलाता बल्कि, इसे बनाने वाले भी फफक-फफककर रो पड़े थे.

आसान नहीं था 7 मिनट 38 सेकंड का ये गाना तैयार करना

दरअसल, 7 मिनट 38 सेकंड की इस दर्दभरी दास्तां को शब्दों में पिरोना इतना आसान नहीं था. हाल ही में दिग्गज गीतकार समीर अंजान ने इस गाने को लिखते समय का एक दिलचस्प और इमोशनल किस्सा सुनाया. अंजान ने बताया कि, इस गाने की रचना किसी आलीशान स्टूडियो की चकाचौंध में नहीं बल्कि, घोर अंधेरे के बीच एक मोमबत्ती की रोशनी में किया गया था.

गाने को कंपोज करते हुए क्यों फफक पड़े कंपोजर्स?

समीर अंजान ने किस्सा सुनाते हुए बताया कि, इस गाने को बनाते हुए वे खुद काफी भावुक हो गए थे और जिस रात वो नदीम-श्रवण के साथ इस गाने की धुन तैयार करने के लिए बैठे वैसे ही अचानक बिजली गुल हो गई. जिसके बाद उन्होंने इसे मोमबत्ती की रोशनी में तैयार किया. उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि, जिस दौरान इसे कंपोज किया जा रहा था माहौल इतना गमगीन हो गया कि, दोनों कंपोजर अपने आंसू नहीं रोक पाए और रोते-रोते इस गाने को कंपोज किया था.

2 बजट की फिल्म ने कितने कमाए थे?

मालूम हो कि, 1994 में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 2 करोड़ रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 12 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था. वहीं उस दशक में इसका साउंडट्रैक काफी पॉपुलर हुआ था. यह उस समय की सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बमों में से एक था, खासकर 'जीता था जिसके लिए' और 'कितना हसीन चेहरा' जैसे गाने.

