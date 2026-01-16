सना खान का पति ने किया था ब्रेनवॉश? एक्ट्रेस ने निकाह करने और शोबिज छोड़ने को लेकर बताई ये बात...

Sana Khan Statement: एक्ट्रेस सना खान ने साल 2020 में शोबिज को छोड़ दिया और मुफ्ती अनस सईद से शादी कर ली थी. अब पूर्व अभिनेत्री बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था.

टीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आने वाली एक्ट्रेस सना खान (Sana Khan) ने शोबिज को छोड़ दिया है. 'बिग बॉस 6' का हिस्सा रहीं एक्स एक्ट्रेस ने उस समय अपने करियर को छोड़ दिया जब उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी. साल 2020 में जब सना खान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फैसला किया तो उनके तमाम चाहने वाले फैंस हैरान रह गए थे. इसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सईद के साथ निकाह कर लिया. इससे लोग और भी ज्यादा दंग रह गए. सना खान ने निकाह के 6 साल बाद अपने निकाह और शोबिज छोड़ने को लेकर खुलकर बात की है.

सना खान के दूल्हे को कोई नहीं जानता था

पूर्व अभिनेत्री सना खान ने एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ पॉडकास्ट में अपनी निजी जीवन को लेकर काफी कुछ बताया है. उन्होंने शोबिज छोड़ने से लेकर निकाह करने को लेकर बात की है. सना खान ने बताया, 'जब हमारी शादी फाइनल हुई तो ये टॉप सीक्रेट था. मेरे मम्मी-पापा के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था. यहां तक कि दूल्हे का नाम भी नहीं पता था. मेरे हाथों में मेहंदी लगाने वाली ने मुझसे पूछा कि दूल्हे का नाम क्या है. इस पर मैंने कहा कि उस जगह को खाली छोड़ दो, अगली बार लिख लेंगे. जब मेरे कजिन्स ने पति मस्जिद में देखा तो उन्होंने मेरी एक कजिन को फोन करके कहा कि ये मौलाना अनस हैं.' सना खान ने शादी खर्च को लेकर कहा, 'मेहंदी को छोड़कर, जिसके लिए मैंने पैसे दिए, बाकी सब यानी निकाह, परिवार के ठहरने और खाने-पीने का इंतजाम, रिसेप्शन सबकुछ मेरे पति ने संभाला.'

सना खान ने ट्रोल्स को दिया जवाब

सना खान को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि उनके पति के द्वारा उनका ब्रेनवॉश किया गया. सना खान ने आगे, 'मेरी जिंदगी बड़े बदलाव हो रहे थे. मैं सच में एक अलग इंसान बन रही थी. ये मेरे पति की वजह से नहीं हुआ बल्कि मैं खुद यह चाहती थी. वे उस दिशा में मुझे मार्गदर्शन देने वाले थे. कोई आपको ब्रेनवॉश नहीं कर सकता. ऐसा कभी नहीं होता. मुझे सुकून चाहिए था. एक इंकान को पैसा, शोहरत, नाम और सम्मान मिल सकता है लेकिन में आखिर में वह आंतरिक शांति की तलाश में रहता है. जब आपके आसपास का माहौल सनहीं होता तो फैसले भी गलत हो जाते हैं. समय के साथ मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, इसलिए मैं उनके साथ अपने रिश्ते को महत्व देती हूं. मैं अपने पति से बार-बार कहती हूं कि मुझसे बेहतर कोइ और नहीं मिल सकता था. ये फैसला मुश्किल था लेकिन मैंने इसे चुना.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

