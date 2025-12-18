'मैं उनके कान के नीचे दो...', नीतीश कुमार हिजाब विवाद मामले में सना खान ने किया रिएक्ट, बिहार के मुख्यमंत्री की उड़ा दी धज्जियां

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक समारोह में एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का मामला अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंच गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिल्मी हस्तियों ने मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की है. जायरा वसीम के बाद अब सना खान और राखी सावंत ने इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर किया है. यह घटना पटना में आयोजित 1,000 से अधिक आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र देने के समारोह के दौरान हुई थी. जब मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन अपना सर्टिफिकेट लेने मंच पर आईं, तो उन्होंने हिजाब और नकाब पहन रखा था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक डॉक्टर नुसरत का नकाब खींच दिया, जिससे वह काफी अन्कॉफ्टेबल हो गईं थीं.
नीतीश कुमार हो रहें जमकर ट्रोल
इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन और एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं. फैंस के साथ कई सेलेब्स भी इसपर जवाब देते हुए नजर आएं हैं. इसी बीच एक्ट्रेस और अब सना खान ने इस घटना पर एक वीडियो जारी किया. उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि “हमारी एक हिजाबी बहन को सर्टिफिकेट देते समय पता नहीं हमारे 'रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन' के अंदर ऐसी क्या चीज उठी कि उन्हें उसका चेहरा देखना जरूरी हो गया? उन्होंने सीधा उसका नकाब खींच दिया. ताज्जुब तो पीछे खड़े उन लोगों पर है जो इस हरकत पर गधों की तरह हंस रहे थे.”
राखी सावंत ने कही ये बात
सना ने आगे कहा कि "जब हम सरकार से लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं और कैंडल मार्च निकालते हैं, तो क्या हमारे नेता ऐसी हरकतें करेंगे? उन्होंने इस व्यवहार को 'कान के नीचे दो लगाने' जैसा गुस्सा दिलाने वाला बताया. सना ने कहा कि "मैं उनके कान के नीचे दो लगाउं, मेरे अंदर उस चीज को देखकर इतना गुस्सा चढ़ा, जाहिर सी बात है कि किसी को भी गुस्सा आना चाहिए. आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं." वहीं इस मामले में राखी सावंत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. राखी सावंत ने कहा कि "अगर मैं आपकी धोती खींच लूं तो कैसा लगेगा?" राखी ने आगे कहा कि “नीतीश जी, आप एक दिग्गज नेता हैं, लेकिन क्या आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि इस्लाम में एक औरत के नकाब को कोई हाथ नहीं लगा सकता? यह कुरान-ए-पाक के नियमों के खिलाफ है.” ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
