  • Dhurandhar 2 के सेट से लीक हुई फोटो, इन दो लोगों के साथ नजर आने पर लोगों में मची खलबली!...

Dhurandhar 2 के सेट से लीक हुई फोटो, इन दो लोगों के साथ नजर आने पर लोगों में मची खलबली!

Dhurandhar 2 Photo Leaked: साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म के सेट से एक फोटो लीक हुई और लोगों में खलबली मच गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 31, 2026 11:17 PM IST

Dhurandhar 2 के सेट से लीक हुई फोटो, इन दो लोगों के साथ नजर आने पर लोगों में मची खलबली!

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की नया रिकॉर्ड बना दिया है. ये फिल्म अब ओटीटी पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म का दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बड़े पर्दे पर 19 मार्च, 2026 को दस्तक देने वाला है. इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह की इस अपकमिंग फिल्म के सेट से एक तस्वीर लीक हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' के सेट से लीक हुई इस फोटो देखकर लोगों में खलबली मच गई है. आइए देखते हैं कि इस फोटो में ऐसा क्या है.

संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की तस्वीर हुई लीक

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. दरअसल, फिल्म के पहले पार्ट को जहां पर छोड़ा गया है, वहां से आगे की कहानी जानने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' के सेट से एक फोटो चर्चा में बनी हुई है. मेकर्स ने हाल ही में मुंबई में फिल्म के लिए एक सेट बनाया है, जहां पर फिल्म के हिस्से की शूटिंग की गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट एक तस्वीर लीक हुई है, जिसमें संजय दत्त (चौधरी असलम) और अर्जुन रामपाल (मेजर इकबाल) एक साथ नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब को लेकर बना है सस्पेंस

फिल्म 'धुरंधर 2' के सेट वायरल हो रही इस तस्वीर में दोनों को देखकर लग रहा कि दोनों के बीच कोई मीटिंग चल रही है, जो फिल्म के प्लॉट का हिस्सा है. फिल्म के सेट वायरल हो रही तस्वीर के साथ दावा किया गया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब मेजर इकबाल हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स इस बात से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं. इस फोटो के सामने आने के बाद लोगों के बीच तमाम तरह की कयासबाजी ने जगह बना ली है. इसके बाद लोगों रिएक्शन दे रहे हैं कि फिल्म धुरंधर में कुछ बड़ा होने वाला है. अब तो 19 मार्च को फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि बड़े साहब कौन हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
