Khalnayak 2 First Look: संजय दत्त ने किया 'खलनायक रिटर्न्स' का ऐलान, 32 साल बाद फिर दिखा वही खूंखार अंदाज

Khalnayak Returns First Look Announcement: आदित्य धर की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में चौधरी असलम के दमदार किरदार से तहलका मचाने वाले एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) एक के बाद एक अपनी अपकमिंग फिल्मों की घोषणा किए जा रहे हैं. हाल ही में 'KD-द डेविल' (KD-The Devil) और 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) में उनके दमदार लुक को देखा गया. वहीं अब इसके बाद एक्टर ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है, उन्होंने साल 1993 में आई अपनी सुपरहिट क्लासिक फिल्म 'खलनायक' (Khalnayak) के सीक्वल का ऐलान कर दिया है. 'खलनायक रिटर्न्स' (Khalnayak Returns) की अनाउंसमेंट के साथ ही एक्टर ने इसका फर्स्ट लुक और पोस्टर शेयर किया है, जो इतना दमदार है कि इसे देखते ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई.
पोस्टर में दिखा 32 साल पुराना खुंखार अंदाज
24 अप्रैल 2026, शुक्रवार को संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'खलनायक रिटर्न्स' (Khalnayak Returns First Look) की पहली झलक फैंस को दिखाई. जिसमें उनका वही 32 साल पुराना खूंखार अवतार देखने को मिल रहा है. वहीं पोस्टर को पोस्ट करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'हर कहानी का एक वक्त होता है और उसका वक्त आ गया है. 'खलनायक रिटर्न्स'' इसके अलावा एक्टर ने फिल्म का टीजर भी शेयर किया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है.
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कैसा है 1 मिनट 12 सेकंड का टीजर?
एक्टर ने पोस्टर से साथ ही फिल्म का टीजर (Khalnayak Returns Teaser) भी जारी किया है. '1 मिनट 12 सेकंड के इस वीडियो में एक डार्क और आग की लपटों वाला बैकग्राउंड नजर आ रहा है, जिसमें बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलेन 'बल्लू' हाथ में जंजीर लिए चल रहा है और उसके चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं. वीडियो के एक दमदार सीन में संजय दत्त अपनी उंगलियों से आग को छूकर सिगरेट जलाते दिख रहे हैं. इसके बाद वो अपना मशहूर डायलॉग बोलते हैं, 'बोला था ना...10 अक्टूबर, रात 10 बजे बल्लू जेल से फुर्र...'' वहीं वीडियो में आगे वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में 'नायक नहीं खलनायक हूं मैं' गुनगुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कुछ कहानी खत्म नहीं होती... वो दोबारा शुरू होती है 'खलनायक रिटर्न्स''
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'खलनायक' का कितना था कलेक्शन
आपको बता दें कि, 'खलनायक रिटर्न्स' जिस मूवी का सीक्वल वो 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई 'खलनायक' (Khalnayak Box Office Collection) है. ये उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी. करीब 3 से 5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 21 से 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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