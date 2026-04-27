Sanjay Dutt Controversy: दिल्ली में NCW के सामने पेश हुए संजय दत्त, मीडिया के सवालों पर फेरा मुंह; क्या है विवाद?

Dhurandhar 2 की अपार सफलता के बाद Sanjay Dutt अब कई मेगा बजट फिल्मों में नजर आने वाले हैं. वहीं इस बीच एक्टर अपने एक फिल्म के विवाद को लेकर दिल्ली NCW के सामने पेश हुए.

Sanjay Dutt Controversy: 'खलनायक रिटर्न्स', 'आखिरी सवाल', 'राजा शिवाजी' और 'KD: द डेविल' (KD: The Devil) जैसी बिग बजट फिल्मों को लेकर संजय दत्त (Sanjay Dutt) इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. हर कोई उनकी इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बीच एक्टर की अपकमिंग फिल्म से जुड़ा एक विवाद उन्हें (Sanjay Dutt Controversy) फिर से विवादों के घेरे में ले आया है, जिसके सिलसिले में वो 26 अप्रैल 2026 को दिल्ली के राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में पेश हुए. आइए जानते हैं ये मामला क्या है...

दरअसल, ये सारा मामला संजय दत्त (Sanjay Dutt Upcoming Movie) की अपकमिंग फिल्म 'KD: द डेविल' के गाने 'सरके तेरी चुनर' से जुड़ा हुआ है. हाल ही में रिलीज हुआ ये गाना अपने बोल और बोल्ड सीन्स को लेकर विवादों में आ गया था और इसे लेकर कई जगहों पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, वहीं अब इस मामले में को लेकर एक्टर की NCW के सामने पेशी हुई है.

Sanjay Dutt ने मीडिया से फेरा मुंह

संजय दत्त का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें दिल्ली के NCW ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है. लेकिन इस दौरान एक्टर को मीडिया से मुंह फेरते देखा गया. दरअसल, जैसे ही संजय ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, वैसे ही मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और इस मामले में सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन संजय ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

VIDEO | Delhi: Actor Sanjay Dutt leaves the National Commission for Women in Jasola after attending a hearing regarding the song “Sarke Chunar”. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/39ifmKPwRy — Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2026

क्या है पूरा विवाद?

गौरतलब है कि, 14 मार्च 2026 को संजय दत्त की अपकमिंग साउथ फिल्म KD: The Devil का गाना 'सरके तेरी चुनर' रिलीज हुआ था. जिसपर गंदे बोल और बोल्ड सीन्स का आरोप लगाया गया था. इस गाने को लेकर महिला आयोग को कई शिकायतें मिली थीं, जिसमें दावा किया गया था कि गाने के बोल और सीन्स महिलाओं के लिए अपमानजनक और आपत्तिजनक हैं. इसी पर सफाई देने के लिए आयोग ने संजय दत्त को नोटिस भेजकर बुलाया था.

नोरा फतेही को मिल चुका है अल्टिमेटम

बता दें कि, इस मामले में सिर्फ संजय दत्त ही नहीं बल्कि नोरा फतेही की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं. उन्हें भी इस गाने के लिए नोटिस भेजा गया था. इससे पहले मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें नोरा की जगह उनके वकील पहुंचे थे. लेकिन महिला आयोग ने साफ कर दिया है कि, उन्हें खुद हाजिर होना पड़ेगा. आयोग ने नोरा को पेश होने के लिए अब आखिरी मौका दिया है. आयोग फिलहाल इस बात की जांच कर रहा है कि, क्या गाने के बोल और विजुअल्स महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं.

#WATCH | Delhi | Actor Sanjay Dutt appears before National Commission for Women following summons issued to him over alleged obscenity and vulgarity in the song “Sarke Chunar Teri Sarke.” pic.twitter.com/LRoRlUfhuA — ANI (@ANI) April 27, 2026

यूट्यूब से हटाया गया गाना

इस गाने के रिलीज होने और वायरल होने के बाद सोशल मीडिया जमकर बवाल मचा था. हालांकि, भारी विरोध और विवाद के बाद इस गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है और मामले की सुनवाई NCW ऑफिस में चल रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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