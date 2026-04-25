33 साल पहले रिलीज हुई 'खलनायक' ने की थी इतनी कमाई, फिल्म बनाने में खर्च हुए थे इतने करोड़ रुपये

Sanjay Dutt Movie Khalnayak: साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'खलनायक' को काफी पसंद किया गया था. आइए जानते हैं कि संजय दत्त की इस मूवी का बजट और कलेक्शन कितना था.

बॉलीवुड से लेकर साउथ तक छाए पॉपुलर एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'खलनायक' (Khalnayak) के सीक्वल 'खलनायक रिटर्न्स' (Khalnayak Returns) का अनाउंसमेंट कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का धांसू टीजर शेयर किया है. फिल्म का टीजर काफी पसंद किया जा रहा है. इसके साथ ही फिल्म 'खलनायक रिटर्न्स' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं. इस तरह से संजय दत्त ने 33 साल बाद फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है. आइए जानते हैं कि साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'खलनायक' का बजट कितना था और इसने बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्शन किया था.

फिल्म 'खलनायक' बजट और कलेक्शन

साल 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'खलनायक' में संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और राखी जैसे सितारे नजर आए थे. सुभाष घई के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी से लेकर गाने और एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ होती है. फिल्म 'खलनायक' के बजट और कलेक्शन के बारे में बात करते तों बताया जाता है कि इसे 3-5 करोड़ रुपये बनाया गया था. वहीं, फिल्म ने 21-24 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म 'खलनायक' में लीड एक्टर संजय दत्त ने क्रमिनल बल्लू का किरदार निभाया था, जिसकी आज भी चर्चा होती है. अब देखने वाली बात होगी कि संजय दत्त की फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल 'खलनायक रिटर्न्स' की कितनी कमाई होती है.

संजय दत्त ने शेयर किया फिल्म 'खलनायक रिटर्न्स' का टीजर

बताते चलें कि संजय दत्त ने फिल्म 'खलनायक रिटर्न्स' का टीजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि संजय दत्त काफी खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं. उनसे एक घायल शख्स ना मारने की रिक्वेस्ट करता है. संजय दत्त के चेहरे पर चोट के निशान हैं और वह अपनी उंगलियों में आग लगाकर सिगार जलाते हैं. संजय दत्त ने फिल्म 'खलनायक रिटर्न्स' के टीजर के साथ लिखा है, 'कुछ कहानी खत्म नहीं होती... वो दोबारा शुरू होती है. खलनायक रिटर्न्स.' संजय दत्त की इस फिल्म के बाकी स्टार्स को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है. बताते चलें कि संजय दत्त इन दिनों फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी हुई है. फिल्म 'धुरंधर 2' में संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम का किरदार निभाया है. फिल्म 'धुरंधर 2' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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