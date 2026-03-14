संजय दत्त को पाकिस्तानी फैन ने गिफ्ट किया करोड़ों का गोल्ड-प्लेटेड iPhone 17, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

'धुरंधर' फिल्म में चौधरी असलम का शानदार किरदार निभाने वाले एक्टर संजय दत्त ने का जलवा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब छाया हुआ है. हाल ही में एक्टर को पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर ने बहुत महंगा तोहफा दिया है.

बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त का जादू न केवल भारत में बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी सिर चढ़कर बोल रहा है. संजय दत्त की जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन उनका स्टारडम आज भी बरकरार है. इन दिनों संजू बाबा अपनी फिल्म 'धुरंधर' की मेगा सक्सेस का जश्न मना रहे हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी चौधरी असलम का दमदार किरदार निभाया है. उनके इसी दबंग अंदाज के दीवाने एक पाकिस्तानी फैन ने उन्हें दुबई में एक ऐसा शाही तोहफा दिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. आइए जानते हैं उस बेशकीमती मुलाकात और तोहफे के बारे में.

दुबई में हुई मुलाकात

हाल ही में संजय दत्त की मुलाकात दुबई में पाकिस्तान के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिक-टॉक स्टार काशिफ जमीर से हुई. काशिफ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और बड़ी हस्तियों को महंगे तोहफे देने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन संजय दत्त के लिए उनका प्यार कुछ अलग ही लेवल पर नजर आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में काशिफ जमीर, संजय दत्त को गले लगाते और चूमते हुए नजर आ रहे हैं.

गोल्ड-प्लेटेड iPhone 17 और खास कस्टमाइजेशन

काशिफ ने संजय दत्त को जो तोहफा दिया, उसने सबकी आंखें चौंधिया दीं हैं. उन्होंने एक्टर को एक गोल्ड-प्लेटेड iPhone 17 भेंट किया. इस फोन की सबसे खास बात यह है कि इसके बैक पैनल पर संजय दत्त के साथ उनके माता-पिता, दिवंगत दिग्गज कलाकार सुनील दत्त और नरगिस की फोटो प्रिंट कराई गई है.

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कीमत जान उड़ जाएंगे होश

एक कस्टमाइज्ड गोल्ड-प्लेटेड iPhone 17 की कीमत 1.82 लाख से शुरू होकर 1.43 करोड़ तक जा सकती है. यह इस पर निर्भर करता है कि फोन में कितना शुद्ध सोना और कितने हीरे जड़े गए हैं.

एक्टर के परिवार के लिए भी तोहफे

काशिफ की दरियादिली यहीं नहीं रुकी. उन्होंने संजय दत्त के साथ-साथ उनके परिवार का भी पूरा ख्याल रखा है. संजय दत्त को फोन के साथ एक बेहद महंगी घड़ी भी गिफ्ट की गई है. काशिफ ने संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के लिए एक शानदार और कीमती ज्वेलरी सेट भी भेंट किया है.

कौन हैं काशिफ जमीर?

काशिफ जमीर पाकिस्तान के एक जाने-माने बिजनेसमैन और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं. वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपनी सोने की चेन, लग्जरी कारें और सेलिब्रिटीज के साथ वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. 'धुरंधर' फिल्म में संजय दत्त द्वारा निभाए गए एसपी चौधरी असलम के किरदार ने काशिफ को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने दुबई जाकर एक्टर को यह रॉयल ट्रीट दी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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