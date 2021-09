Sanjay Leela Bhansali drops intimate scene of Alia Bhatt: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) काफी लंबे समय से मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के निर्देशन में बन रही फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। ताजा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आलिया भट्ट का इस फिल्म में उनके ऑनस्क्रीन प्रेमी शांतनु माहेश्वरी (Shantanu Maheshwari) के साथ एक इंटिमेट सीन होने वाला था, जिसे डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने हटाने का फैसला किया है। Also Read - Entertainment News of The Day: तो इसलिए Anupamaa में हो रही है Anuj Kapadia की एंट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री पर भड़के Akshara Singh के पिता

आलिया भट्ट और शांतनु माहेश्वरी के इस इंटीमेट सीन को संजय ने इसलिए हटाया है क्योंकि वो कोरोना के वक्त में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। संजय लीला भंसाली का मानना है कि कोरोना के समय में जितनी समझदारी से काम लिया जाए, उतनी ही बेहतर है। फिल्म से जुड़े सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को बताया है, 'संजय को लगता है कि कलाकारों की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। वो इस इंटिमेट सीन की जगह क्लोजनेस दिखाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश लेंगे।'

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt ☀️ (@aliaabhatt)

आलिया भट्ट की इस फिल्म में अजय देवगन भी लीड रोल में दिखाई देंगे। बीते दिनों रिपोर्ट्स आई थीं कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। वर्कफ्रंट की बात करें, तो आलिया भट्ट इस फिल्म के अलावा जल्द ही 'ब्रह्मास्त्र' में भी दिखाई देंगी। 'ब्रह्मास्त्र' में आलिया भट्ट पहली बार अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस करती दिखाई देंगी। इस फिल्म में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय जैसे कई कलाकार लीड रोल में दिखाई देंगी। Also Read - Sanjay Leela Bhansali ने Sonam Kapoor को दिया बड़ा झटका, अगली फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी 'रांझणा' फेम एक्ट्रेस