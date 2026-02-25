ENG हिन्दी
63वें जन्मदिन पर Sanjay Leela Bhansali को आया हार्टअटैक? जानिए क्या है वायरल खबर का सच

Sanjay Leela Bhansali hospitalized due to heart attack: कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली को हार्टअटैक आ गया है. आज संजय लीला भंसाली अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं. चलिए जानते हैं कि इस खबर का आखिर सच क्या है?

By: Shivani Duksh  |  Published: February 25, 2026 1:24 PM IST

बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज संजय लीला भंसाली अपना 63वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर लगातार फैंस संजय लीला भंसाली को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि संजय लीला भंसाली को हार्ट अटैक आ गया है. बीमार पड़ते ही संजय लीला भंसाली को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल चुकी है. संजय लीला भंसाली के फैंस परेशान हो चुके हैं. ऐसे में संजय लीला भंसाली की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी करके इस बात का खुलासा किया है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है. संजय लीला भंसाली की टीम ने स्टेटमेंट जारी करते हुए दावा किया है, कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस तरह की खबरें पूरी तरह से गलत हैं. इन खबरों में कोई सच नहीं है.

संजय लीला भंसाली के फैंस को मिली राहत

संजय लीला भंसाली की टीम ने आगे लिखा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसी खबर को शेयर करने से पहले एक बार चेक कर लें या अपने सोर्स से बात करें. हमारी बात समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद... संजय लीला भंसाली की टीम ने ये बयान देकर एक बात को साफ कर दी है कि ये खबर गलत है. ये बयान सुनकर संजय लीला भंसाली के फैंस को भी सुकून मिलेगा. हार्टअटैक की बात सुनकर संजय लीला भंसाली के फैंस उनकी सलामती की दुआ करने लग गए थे. किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपने 63वें जन्मदिन पर संजय लीला भंसाली को कुछ ऐसा हो जाएगा.

हीरामंडी बनाकर इतिहास रच चुके हैं संजय लीला भंसाली

आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली अपने शानदार क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं. जब संजय लीला भंसाली अपनी सीरी हीरामंडी को लेकर आए थे तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था. एक समय ऐसा भी आया जब हर लड़की सोशल मीडिया पर तवायफ बनकर रील्स शेयर कर रही थी. हीरामंडी उस समय लोगों के सिर पर चढ़कर बोला था. अब भी लोग संजय लीला भंसाली की इस सीरीज को देखना पसंद करते हैं. बाकी हीरामंडी के गाने तो भला कोई कैसे ही भुला सकता है. इससे पता चलता है कि संजय लीला भंसाली अपने काम को किती बारीकी से करते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

