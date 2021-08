'Heeramandi' में हुई Rekha और Madhuri Dixit की एंट्री पर Sanjay Leela Bhansali का आया रिएक्शन, बोले 'मैंने इन दोनों को कास्ट...'

Rekha and Madhuri Dixit Not approached for Heeramandi: बीते कई दिनों से अफवाहें थी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा (Rekha) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) को मशहूर निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की आने वाली फिल्म 'हीरामंडी' (Heeramandi) के लिए संपर्क किया गया है। अब इन सभी अफवाहों पर संजय लीला भंसाली का रिएक्शन आ गया है। संजय ने कहा है कि इस फिल्म के लिए रेखा और माधुरी दीक्षित में से किसी को कास्ट नहीं किया जा रहा है और ना ही दोनों में से किसी को भी फिल्म के लिए एप्रोच किया गया है। Also Read - Independence Day 2021: आमिर खान, अजय देवगन, कुनाल कपूर, बॉलीवुड स्टार्स जिन्होंने मूवीज में किया फ्रीडम फाइटर का करैक्टर प्ले.

संजय लीला भंसाली ने बताया कि सबसे पहले फैक्ट्स को सही करें, रेखा और माधुरी दीक्षित को लज्जा में एक साथ नहीं लिया गया था। हां, उन्होंने फिल्म में अभिनय किया था लेकिन उन्हें लज्जा के दो अलग-अलग वर्गों में कास्ट किया गया। इस फिल्म में उनका एक साथ कोई सीन नहीं था। दूसरी बात रेखा और माधुरी को 'हीरामंडी' के लिए संपर्क नहीं किया गया है।

संजय भंसाली ने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'सिर्फ इसलिए कि हम कास्टिंग पर किसी भी बेफालतू रिपोर्ट का खंडन नहीं कर रहे हैं। पोर्टल मेरी फिल्म के लिए अपनी खुद की कास्टिंग कर रहे हैं। हर दिन मैं यह सुनने के लिए उठता हूं कि हीरामंडी में कौन है।' Also Read - Rekha और Madhuri Dixit ने 20 साल बाद Sanjay Leela Bhansali की 'Heeramandi' के लिए मिलाया हाथ?

बताते चलें, संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म के अलावा संजय अपनी आने वाली फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Gangubai Kathiawadi) को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन लीड रोल में दिखाई देंगे। फिल्म इस साल बड़े परदे पर दस्तक देगी। Also Read - एक्टर अक्षय कुमार से प्रियंका चोपड़ा जोनास तक, स्टार्स जो आते हैं डिफेन्स बैकग्राउंड से: Independence Day Special 2021