दंगल गर्ल की लव लाइफ में मचा बवाल! सान्या मल्होत्रा और ऋषभ का हुआ ब्रेकअप? डिजिटल दुनिया में खत्म किया रिश्ता

Sanya Malhotra और Rishabh Sharma के ब्रेकअप की खबरें सामने आई हैं. दरअसल, दोनों ने डिजिटल की दुनिया में एक दूसरे से दूरी बना ली है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि, कपल की राहें जुदा हो गई हैं.

Sanya Malhotra and Rishabh Sharma Relationship: दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) इन दिनों अपनी अपमकिंग फिल्म 'टोस्टर' और 'सुंदर पूनम' को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में आ गई हैं. पिछले कुछ समय से एक्ट्रेस और सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा (Rishabh Sharma) के रिलेशनशिप को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और फैंस बेसब्री से उनके अपने रिश्ते को ऑफिशियल (Sanya Malhotra and Rishabh Sharma Relationship) करने की राह देख रहे थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि, दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषभ और सान्या का ब्रेकअप हो गया है.

एक साल बाद टूटा सान्या-ऋषभ का रिश्ता

हर सेलेब्रिटी की तरह ही फैंस सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) के पार्टनर के बारे में भी जानना चाहते थे, ऐसे में एक्ट्रेस को मशहूर सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा के साथ कई बार स्पॉट किया गया जिसके बाद से इनके रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ने लगी, लेकिन दोनों की तरफ से ही कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी. लेकिन HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सान्या और ऋषभ साल 2025 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब दोनों के ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं.

टूटा सान्या और ऋषभ का डिजिटल नाता

खबरों के मुताबिक, सान्या मल्होत्रा और ऋषभ शर्मा ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद से कपल के ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. हालांकि, दोनों की तरफ से न तो कभी अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बात कही गई थी और न ही उनकी तरफ से ब्रेकअप को लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है. दोनों हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ऋषभ ब्रेकअप के बाद अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और वे अपने नए रिलेशनशिप को भी प्राइवेट रख रहे हैं.

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सान्या मल्होत्रा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वहीं अगर बात करें सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra Upcoming Movies) के प्रोफेशनल लाइफ की तो आखिरी बार उन्हें फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था और जल्द ही वो राजकुमार राव के साथ फिल्म 'टोस्टर' में नजर आएंगी. ये मूवी 15 अप्रैल 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. इसके बाद वो 'सुंदर पूनम' में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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