Sanya Malhotra Dance Video : बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) इन दिनों अपनी फिल्म 'सैम बहादुर' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक में सान्या मल्होत्रा ने उनकी पत्नी का रोल किया है। फिल्म 'सैम बहादुर' में विक्की कौशल लीड रोल में है और फील्ड मार्शल सैम मानकेशॉ का किरदार निभाया है। इसी बीच सान्या मल्होत्रा का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सान्या मल्होत्रा के इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं। दरअसल, सान्या मल्होत्रा अपनी बहन शगुन मल्होत्रा की शादी में डांस करते नजर आ रही हैं। आइए देखते हैं कि सान्या मल्होत्रा ने किस गाने पर डांस किया है।

सान्या मल्होत्रा का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की शिमरी साड़ी पहने हुए सान्या मल्होत्रा अपनी बहन शगुन मल्होत्रा की संगीत सेरेमनी में शाहरुख खान की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के गाने 'वन टू थ्री फोर गेट ऑन दी डांस फ्लोर' पर डांस करती नजर आ रही हैं। सान्या मल्होत्रा के साथ एक और शख्स डांस कर रहा है। सान्या मल्होत्रा का ये डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। सान्या मल्होत्रा के डांस ने उनकी बहन की संगीत सेरेमनी में चार चांद लगा दिए।

Sanya Malhotra dancing on #ShahRukhKhan 's Chennai Express song at her sister's wedding.#SanyaMalhotra #Dunki #DunkiDrop5pic.twitter.com/Ms9Ph4mWT9

