Sanya Malhotra joins Shah Rukh Khan and Atlee's next: यशराज बैनर की पठान (Pathan) खत्म करने के बाद शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) साउथ फिल्मकार एटली (Atlee) की थ्रिलर फिल्म शुरू करेंगे। खबरों की मानें तो एटली और शाहरुख खान पिछले 2 सालों से हाथ मिलाने की सोच रहे हैं और आखिरकार वो समय आ चुका है जब ये साथ में काम करें। 200 करोड़ के बजट में बनने वाली इस थ्रिलर में पूरे देश से कलाकार साइन किए जा रहे हैं। इन कलाकारों के नामों की घोषणा मेकर्स जल्द ही करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एटली की फिल्म में नयनतारा (Nayanthara) अहम किरदार में दिखाई देंगी, जिनकी यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। शाहरुख खान और नयनतारा की यह पैन इंडिया फिल्म पूरे देश में कई भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी।

अगर ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो नयनतारा के बाद शाहरुख खान की फिल्म में बॉलीवुड अदाकारा सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) की एंट्री हो गई है। सान्या मल्होत्रा इन दिनों शाहरुख खान के बैनर में बन रही लव हॉस्टल में काम कर रही हैं। इसके बाद वो सीधे किंग खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। सान्या मल्होत्रा ने बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल की है और शाहरुख खान की फिल्म के साथ वो जिंदगी में नया अध्याय शुरू करेंगी।

शाहरुख खान के पास हैं एक से बढ़कर एक फिल्मे:

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने लम्बे गैप के बाद कई सारी अच्छी फिल्में साइन की हैं। इनमें पठान, टाइगर 3, एटली की फिल्म और राजकुमार हिरानी की फिल्में मुख्य हैं। इन फिल्मों के दम पर शाहरुख खान दोबारा इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश करेंगे। शाहरुख खान के खाते में चेन्नई एक्सप्रेस के बाद कोई सुपरहिट फिल्म नहीं आई है। उन्होंन जितनी भी फिल्में कीं, वो सभी फ्लॉप हो गई। फैंस को उम्मीद है कि किंग खान इन फिल्मों के दम पर फिर से बॉलीवुड के किंग बन जाएंगे।