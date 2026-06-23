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सपना चौधरी के पति की करतूतों का पर्दाफाश, शक की वजह से करता था पिटाई, नजदीकी शख्स ने खोला राज

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू का विवाद कोर्ट पहुंच गया है. जिसके बाद उनके को-स्टार ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. आइए जानते हैं…

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By: Shreya Pandey | Published: June 23, 2026 7:09 AM IST
सपना चौधरी के पति की करतूतों का पर्दाफाश, शक की वजह से करता था पिटाई, नजदीकी शख्स ने खोला राज

सपना चौधरी के पति का राज

हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. उनके और उनके पति वीर साहू के बीच चल रहा विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है. हाल ही में सपना के साथ उनके म्यूजिक वीडियो में काम कर चुके एक्टर सार्थक चौधरी ने कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने सबको चौंका दिया है. सार्थक चौधरी ने बताया कि सपना के पति वीर साहू को उनकी पॉपुलैरिटी यानी नाम और शोहरत से जलन होने लगी थी. इतना ही नहीं, वीर को सपना पर शक भी था कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. सार्थक ने दावा किया कि वीर साहू सपना के साथ मारपीट भी करते थे और यही वजह है कि आज दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं.

घरेलू हिंसा का केस

सार्थक ने यह भी साफ किया कि सपना चौधरी और वीर का अभी तलाक नहीं हुआ है. लेकिन सपना ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. सपना का आरोप है कि उनके पति उन्हें मारते-पीटते थे. सपना की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने 9 जून को एक बड़ा आदेश जारी किया. कोर्ट ने वीर साहू को सख्त हिदायत दी है कि वह अगली सुनवाई यानी 25 जुलाई तक सपना से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेंगे. वह न तो सपना के घर जा सकते हैं और न ही उनके वर्कप्लेस पर जा सकते हैं.

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साल 2020 में हुई थी शादी

आपको बता दें कि सपना चौधरी और वीर साहू ने साल 2020 में गुपचुप तरीके से शादी की थी और आज उनके दो बच्चे भी हैं. इस घरेलू विवाद के बीच सपना सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव हैं और अपनी फिल्मों और जिंदगी को लेकर खुलकर पोस्ट शेयर कर रही हैं. अब सपना के फैंस को 25 जुलाई का इंतजार है, ताकि पता चल सके कि कोर्ट अगला क्या फैसला सुनाता है.

एक्ट्रेस का शानदार करियर

आज सपना चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने हरियाणा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक खास पहचान बनाई है, लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं था. सपना ने अपने करियर की शुरुआत हरियाणा की एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा टीम और रागनी कलाकारों के साथ की थी. वह आस-पास के राज्यों में रागनी प्रोग्राम करती थीं. सपना को असली पहचान तब मिली जब उनका हरियाणवी गाना 'सॉलिड बॉडी रै' रिलीज हुआ. स्टेज पर किए गए उनके इस डांस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. इसके बाद सपना फिल्म 'जर्नी ऑफ भांगओवर' और 'वीरे की वेडिंग' के मशहूर गाने 'हट जा ताऊ' में स्पेशल डांस नंबर किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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