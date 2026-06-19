'सांपों का आना-जाना लगा रहता है', पति वीर साहू संग विवाद के बीच सपना चौधरी का नया पोस्ट वायरल

Sapna Choudhary Latest Post: सपना चौधरी इन दिनों अपने पति वीर साहू के साथ विवाद को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच हरियाणवी डांसर का नया पोस्ट वायरल हो रहा है.

सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है.

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने संघर्ष के दौर के बाद अपनी खास पहचान बनाई है और काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है. सपना चौधरी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जो उनके बारे में हर अपडेट जानने के लिए उत्सुक रहती है. फिलहाल, वह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हैं. सपना चौधरी का अपने पति वीर साहू के साथ विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है. इसी बीच सपना चौधरी ने नया पोस्ट शेयर कर ध्यान खींचा है. उन्होंने इस पोस्ट में पति वीर साहू (Veer Sahu) का नाम नहीं लिया है लेकिन लोग उनसे जोड़कर देख रहे हैं. आइए जानते हैं कि सपना चौधरी ने क्या लिखा है.

सपना चौधरी ने पोस्ट में लिखी ये बात

सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. सपना चौधरी ने इसमें लिखा है, 'हमारा चंदन जैसा व्यवहार है, इसलिए सांपों का आना जाना लगा रहता है.' इसके साथ ही उन्होंने स्नेक इमोजी बनाया हुआ है. सपना चौधरी ने अपने पोस्ट में कहीं पर भी पति वीर साहू का जिक्र नहीं किया है लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को लग रहा है कि उन्होंने ये उनके लिए ही पोस्ट किया है. बताते चलें कि सपना चौधरी ने बीते दिनों से कई पोस्ट किए हैं जो क्रिप्टिक हैं. इन पोस्ट में साफ तौर पर दिख रहा है कि वह किसी को टारगेट कर रही हैं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है. सपना चौधरी का पति वीर साहू संग विवाद चल रहा है तो हर पोस्ट को उन्हीं से जोड़कर देखा जा रहा है.

सपना चौधरी ने साल 2020 में की थी शादी

गौरतलब है कि सपना चौधरी ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि पति वीर साहू उनके साथ मारपीट करते हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होने वाली है. बताते चलें कि सपना चौधरी और वीर साहू ने साल 2020 में गुपचुप शादी कर ली थी. जब उनकी शादी के बाद फैंस को पता चला था तो वह हैरान रह गए थे. सपन चौधरी और वीर साहू के दो बेटे पोरस और शाहवीर हैं. पति वीर साहू के साथ विवाद के बाद सपना चौधरी अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.