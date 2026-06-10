सपना चौधरी पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़, पति की मार-पीट से तंग आकर छोड़ा घर, कोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन

घरेलू हिंसा से परेशान हरियाणा की मशहूर एक्ट्रेस सपना चौधरी को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है. सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सुरक्षा आदेश जारी किया है. पति यशवीर साहू पर कोर्ट ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं.

सपना चौधरी ने बच्चों संग छोड़ा ससुराल?

अपनी अदाओं और डांस से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाली हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी में एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. घरेलू हिंसा और मैरिज लाइफ से तंग आकर आखिरकार उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने सपना चौधरी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. कोर्ट ने महिला संरक्षण कानून के तहत सपना के पति यशवीर साहू के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है और उन पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं.

कोर्ट का सख्त आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने सपना चौधरी द्वारा दायर याचिका पर एक बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया. अदालत के निर्देशानुसार, मामले की अगली सुनवाई होने तक सपना के पति यशवीर साहू अपनी पत्नी से किसी भी तरह का संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे. इसमें फोन, मैसेज या सोशल मीडिया जैसे तमाम माध्यम शामिल हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने यशवीर पर सपना के घर, उनके ऑफिस और किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों या फिल्म प्रीमियर में जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

ससुराल छोड़ मायके में रहने को हुईं मजबूर

सपना चौधरी ने अपनी याचिका में कई चौंकाने वाले और दर्दभरे खुलासे किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उन्हें ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और वे लगातार घरेलू हिंसा का शिकार होती रहीं. हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपने बच्चों के साथ ससुराल छोड़ना पड़ा. वर्तमान में सपना अपने ससुराल से दूर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में स्थित अपने मायके में रहने को मजबूर हैं. उन्होंने कोर्ट के सामने आशंका जताई थी कि उन्हें भविष्य में भी अपने पति से जान का खतरा हो सकता है.

फिल्म प्रीमियर पर था हंगामे का डर

अदालत में सपना चौधरी का पक्ष रखते हुए उनकी वकील प्रीति सिंह ने एक बेहद अहम दलील दी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 10 जून को सपना चौधरी की आने वाली फिल्म 'मोमाकू' का ग्रैंड प्रीमियर आयोजित होना तय हुआ है, जिसमें लीड एक्ट्रेस होने के नाते सपना का शामिल होना बेहद जरूरी है. वकील ने अंदेशा जताया कि उनके पति इस सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर सकते हैं. इस दलील को कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया.

चोट के निशान और ऑडियो रिकॉर्डिंग

सुनवाई के दौरान सपना चौधरी की तरफ से अदालत में कई पुख्ता सबूत पेश किए गए. जज ने मामले से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेजों, मारपीट के दौरान सपना को आई गंभीर चोटों की तस्वीरों और प्रताड़ना से जुड़ी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जांच की. इन सबूतों को देखने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को समझा. इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.