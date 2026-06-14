Sapna Choudhary ने पति वीर साहू से विवाद के बीच शेयर किया पोस्ट, लिखा- 'कहीं तो भुगतोगे'

Sapna Choudhary Social Media Post: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने एक पोस्ट शेयर कर लोगों का ध्यान खींचा है. पति के साथ विवाद के बीच उनका ये क्रिप्टिक पोस्ट चर्चा में आ गया है.

सपना चौधरी ने पोस्ट शेयर किया है.

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) ने अपने काम के दम पर काफी लोकप्रियता हासिल की है. वह अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. फिलहाल, सपना चौधरी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. उनकी शादीशुदा जिंदगी में उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रही है. सपना चौधरी ने हाल ही में अपने पति वीर साहू पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शादी के बाद उनके साथ कई बार मारपीट की गई. इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होनी है. अब सपना चौधरी का लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियों में आ गया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है.

सपना चौधरी का पोस्ट बना चर्चा का विषय

सपना चौधरी ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी में पोज देती नजर आ रही हैं. उनकी हर फोटो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. सपना चौधरी ने इन तस्वीरों को साथ जो कैप्शन लिखा है वो लोगों का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने लिखा है, 'दूसरों की कमियां निकालकर, अपने किरदार को अच्छा बनाना आजकल ट्रेंड में है लेकिन मैं बदला लेने में विश्नास नहीं करती. मेरा विश्नास है कि कहीं का किया, कहीं तो भगुतगे ही.' उनकी पोस्ट पर फैंस ने खूब कमेंट किए हैं. एक फैन ने लिखा है, 'सुपरस्टार डांसर सपना चौधरी.' एक फैन ने लिखा है, 'स्ट्रॉन्ग वुमन.' एक फैन ने लिखा है, 'धाकड़ लागे है छोरी.' एक फैन ने लिखा है, 'सब ठीक हो जाएगा.' सपना चौधरी की इस क्रिप्टिक पोस्ट को उनके पति वीर साहू के साथ विवाद के साथ जोड़ा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने पोस्ट में पति या किसी और जिक्र नहीं किया है.

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सपना चौधरी की शिकायत पर मस्टिस्ट्रेट ने दिया ये आदेश

बताते चलें कि सपना चौधरी की शिकायत पर शुरुआती सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वीर साहू पत्नी सपना चौधरी से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं करेंगे. इसके साथ ही वह उनके घर या ऑफिस पर नहीं जाएंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है. सपना चौधरी अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हैं. गौरतलब है कि सपना चौधरी और वीर साहू ने साल 2020 में गुपचुप शादी कर ली थी. दोनों के दो बेटे पोरस और शाहवीर हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.