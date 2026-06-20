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सपना चौधरी ने नए पोस्ट में लिखा- 'अब बुरा बनने का...', लोगों ने पति वीर साहू को लेकर किए ये कमेंट

Sapna Choudhary Social Media Post: सपना चौधरी ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ध्यान खींचा है. हरियाणवी डांसर के पोस्ट पर उनके पति वीर साहू को लेकर कमेंट आ रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 20, 2026 2:45 PM IST
सपना चौधरी ने नए पोस्ट में लिखा- 'अब बुरा बनने का...', लोगों ने पति वीर साहू को लेकर किए ये कमेंट

सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट शेयर किया है.

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) इन दिनों अपने गाने और डांस को लेकर नहीं बल्कि पति वीर साहू संग विवाद को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वह लगातार सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक कैप्शन पोस्ट कर लोगों का ध्यान खींच रही हैं. अब सपना चौधरी ने फिर से एक पोस्ट शेयर किया है और कहा है कि बुरा बनने का फर्ज निभाना पड़ेगा. उनके इस पोस्ट के बाद लोगों ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया और अधिकतर लोगों ने सपना चौधरी के पति वीर साहू (Veer Sahu) का नाम लेकर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं सपना चौधरी ने अपने नए पोस्ट में क्या लिखा है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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