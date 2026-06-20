सपना चौधरी ने नए पोस्ट में लिखा- 'अब बुरा बनने का...', लोगों ने पति वीर साहू को लेकर किए ये कमेंट

Sapna Choudhary Social Media Post: सपना चौधरी ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ध्यान खींचा है. हरियाणवी डांसर के पोस्ट पर उनके पति वीर साहू को लेकर कमेंट आ रहे हैं.

सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट शेयर किया है.

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) इन दिनों अपने गाने और डांस को लेकर नहीं बल्कि पति वीर साहू संग विवाद को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. वह लगातार सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक कैप्शन पोस्ट कर लोगों का ध्यान खींच रही हैं. अब सपना चौधरी ने फिर से एक पोस्ट शेयर किया है और कहा है कि बुरा बनने का फर्ज निभाना पड़ेगा. उनके इस पोस्ट के बाद लोगों ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया और अधिकतर लोगों ने सपना चौधरी के पति वीर साहू (Veer Sahu) का नाम लेकर रिएक्शन दिया है. आइए जानते हैं सपना चौधरी ने अपने नए पोस्ट में क्या लिखा है.