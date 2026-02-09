ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Amrita Singh Net Worth: फिल्मों से दूर कैसे करोड़ों की मालकिन हैं अमृता सिंह? Saif Ali Khan से तलाक ...

Amrita Singh Net Worth: फिल्मों से दूर कैसे करोड़ों की मालकिन हैं अमृता सिंह? Saif Ali Khan से तलाक पर मिली तगड़ी एलिमनी!

Amrita Singh Net Worth: अभिनेत्री अमृता सिंह फिल्मों से दूर हैं लेकिन कमाई में काफी आगे हैं. वह करोड़ों की मालकिन हैं और लाखों में कमाई करती हैं. आइए आपको उनकी नेटवर्थ बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 9, 2026 2:14 PM IST

Amrita Singh Net Worth: फिल्मों से दूर कैसे करोड़ों की मालकिन हैं अमृता सिंह? Saif Ali Khan से तलाक पर मिली तगड़ी एलिमनी!

Amrita Singh Net Worth: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अमृता सिंह अपना 68वां जन्मदिन बना रही हैं. अमृता एक समय पर इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थीं लेकिन आज के समय में वह लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी जी रही हैं. वह बॉलीवुड के किसी इवेंट में नजर नहीं आती हैं लेकिन वह अपनी बेटी सारा अली खान संग कई बार स्पॉट हो जाती हैं. फिल्मों से दूर रहने के बाद भी अमृता सिंह करोड़ों की मालकिन हैं. आइए आपको उनकी कुल नेटवर्थ बताते हैं और बताते हैं कि वह हर महीना कितना कमाती हैं. अमृता के पास काफी सारी प्रॉपर्टी भी है.

Also Read
सारा, पलक, अमृता ये तुमने क्या किया...? विवाद के बीच Orry का रो-रोकर हुआ बुरा हाल! Video देख सन्न रह गए लोग

कैसा रहा फिल्मी करियर

9 फरवरी 1958 को जन्मी अमृता सिंह (Amrita Singh) ने अपनी पहली फिल्म से ही तहलका मचा दिया. एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में फिल्म बेताब से कदम रखा और छा गईं. इस फिल्म में वह सनी देओल के साथ नजर आईं. ये इन दोनों कलाकारों की डेब्यू फिल्म थी लेकिन फैंस ने इंडस्ट्री के नए चेहरों को भर-भरकर प्यार दिया. इस एक फिल्म ने अमृता को इंडस्ट्री में खड़ा कर दिया. सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी और बाद में उन्होंने 1985 में मर्द और साहेब जैसी फिल्में कीं. उन्होंने 'चमेली की शादी' (1986), 'नाम' (1986), और 'आईना' (1993) जैसी कई हिट फिल्में कीं. अमृता ने अपनी तमाम फिल्मों में शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया और इसी वजह से वह अपने फिल्मी करियर में कई बार फिल्मफेयर और IIFA पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुईं. अमृता को साल 1994 में फिल्म ‘आईना’ के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था.

Also Read
फिल्म इंडस्ट्री की वो हिन्दू हसीनाएं, जिन्होंने प्यार के लिए मुस्लिम धर्म अपना कर किया निकाह, कई टॉप की एक्ट्रेस का नाम है शामिल

TRENDING NOW

करियर के पीक पर छोड़ी इंडस्ट्री, शादी हुई लेकिन तलाक भी लिया

अमृता सिंह ने अपने करियर के पीक पर आकर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था. उन्होंने सैफ अली खान को जीवनसाथी के रूप में चुना और समाज से पंगा लिया. वह सैफ से उम्र में 13 साल बड़ी हैं लेकिन उन्होंने दुनिया के तानों को नजरअंदाज करके साल 1991 में शादी रचाई. शादी के बाद अमृता और सैफ के दो बच्चे सारा और इब्राहिम हुए लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा नहीं टिका. सैफ और अमृता ने साल 2004 में तलाक ले लिया. दावा है कि तलाक के बाद उन्हें एलिमनी में 5 करोड़ रुपये मिले.

अमृता सिंह की कमाई

आज के समय में अमृता सिंह फिल्मों से दूर हैं लेकिन फिर भी वह लग्जरी लाइफस्टार जीती हैं. अमृता सिंह करोड़ों की मालकिन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमृता के पास 15 मिलियन डॉलर की कुल संपत्ति है. वह टीवी, एड्स और ब्रांड से हर महीने 20 लाख रुपये की कमाई कर रही हैं. एक्ट्रेस का घर भी करोड़ों का है. उनका मुंबई वाला बंगला 3 करोड़ का है और 2 करोड़ का एक फॉर्म हाउस है. उनके पास एक बीएमडब्ल्यू है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
दिवाली पर आई थी Amitabh Bachchan की ये फिल्म, 16 साल छोटी हसीना से किया था रोमांस, निकली Blockbuster

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Amrita Singh Bollywood Gossip Bollywood News Entertainment News