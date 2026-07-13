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Shah Rukh Khan के आइकॉनिक गाने को रीक्रिएट करेंगे सारा-आयुष्मान? Udta Teer के सेट से लीक हुआ रोमांटिक डांस वीडियो

Sara Ali Khan-Ayushmann Khurrana Video: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के सेट से दोनों का एक वीडियो लीक हो गया है, जिसमें दोनों सितारे शाहरुख खान के आइकॉनिक गाने पर रोमांटिक डांस करते नजर आ रहे हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 13, 2026 6:31 PM IST
Shah Rukh Khan के आइकॉनिक गाने को रीक्रिएट करेंगे सारा-आयुष्मान? Udta Teer के सेट से लीक हुआ रोमांटिक डांस वीडियो

आयुष्मान खुराना की बाहों में झूमती नजर आईं सारा अली खान

Dance Video Leak On Udta Teer Set: बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) और वर्सेटाइल स्टार आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की फ्रेश जोड़ी बहुत जल्द बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. बॉलीवुड के ये दोनों सितारे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर'(Udta Teer) की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे लेकर इनके फैंस पहले से ही काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन अब मूवी के सेट से एक ऐसा वीडियो लीक हो गया है जिसने इंटरनेट का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. वायरल वीडियो में सारा और आयुष्मान एक गाने पर रोमांटिक डांस करते नजर आ रहे हैं, जो बॉलीवुड के 'किंग' यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म का है. ऐसे में इस क्लिप को देखकर फैंस कयास लगाने लगे हैं कि, फिल्म में शाहरुख के आइकॉनिक गाने का रीमेक होने जा रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं आखिर सेट से लीक हुए इस वीडियो के पीछे की पूरी इनसाइट स्टोरी क्या है.

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क्या Udta Teer में दिखेगा SRK का जादू?

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहे इस बिहाइंड-द-सीन (BTS) वीडियो में सारा अली खान और आयुष्मान खुराना एक बेहद रोमांटिक डांस सीक्वेंस की रिहर्सल करते दिख रहे हैं, जिसके बैकग्राउंड में शाहरुख खान की 1994 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'कभी हां कभी ना' का सुपरहिट गाना 'ऐ काश के हम...' बज रहा है. वीडियो में सारा अली खान एक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट साड़ी पहने नजर आ रही हैं, वहीं आयुष्मान खुराना ने नेवी ब्लू कलर का सूट कैरी किया हुआ है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी लाजवाब लग रही है कि फैंस बार-बार इस वीडियो को लूप पर देख रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि फिल्म में वाकई इस गाने का रीमेक वर्जन देखने को मिलेगा या फिर मेकर्स ने सिर्फ इस सीन की शूटिंग के लिए बैकग्राउंड में यह गाना चलाया था.

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कुमार सानू का वो सदाबहार गाना

आपको बता दें कि, 'ऐ काश के हम' गाना शाहरुख खान और सुचित्रा कृष्णमूर्ति पर फिल्माया गया था, जिसे जतिन-ललित ने कंपोज किया था और इसे दिग्गज सिंगर कुमार सानू ने अपनी जादुई आवाज से सजाया था. यह गाना आज भी शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन और पसंदीदा रोमांटिक गानों में से एक माना जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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