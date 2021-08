Sara Ali Khan ने कटवा डाली नाक, वीडियो शेयर कर कहा, 'सॉरी अम्मा-अब्बा....'

Sara Ali Khan gets her nose injured: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा सारा अली खान (Sara Ali Khan) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अपने से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात फैंस के साथ जरुर शेयर करती हैं। एक्ट्रेस सारा अली खान ने हाल ही में एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जो हर किसी का ध्यान खींच रहा है। हालांकि दुख की बात ये है कि इस वीडियो में अदाकारा सारा अली खान अपनी चोट के बारे में बात कर रही हैं। एक्ट्रेस सारा अली खान ने एक वीडियो शेयर कर अपने अम्मा-अब्बा से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है, 'सॉरी अम्मा-अब्बा मैंने अपनी नाक कटवा दी।' एक्ट्रेस इस वीडियो में पहले नॉक-नॉक कहती हैं और इसके बाद अपनी लगी चोट को दिखाती हैं। Also Read - Sara Ali Khan ने ब्लैक ड्रेस में चलाया काला जादू, नवाबी तेवर देख घायल फैंस

सारा अली खान के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं। फैंस जहां एक्ट्रेस के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं, लोग उनके जल्दी ठीक होने की कामना भी कर रहे हैं। सारा अली खान का ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल है। इस वीडियो में सारा अली खान की नाक खून में सराबोर दिख रही हैं। सारा अली खान का ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

सारा अली खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस इन दिनों अपनी मचअवेटेड फिल्म अतरंगी रे में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में अदाकारा के साथ धनुष और अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के अलावा अदाकारा सारा अली खान विक्की कौशल के साथ फिल्म स्टार अश्वथामा के साथ नजर आएंगी। इन फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस बीती दफा वरुण धवन के साथ फिल्म कुली नंबर 1 में दिखी थी। कोरोना वायरस के दौर के बीच में रिलीज हुई इस फिल्म को मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया था। Also Read - The Immortal Ashwatthama में हुई इस दमदार एक्टर की एंट्री, नाम सुनकर छूटेंगे Vicky Kaushal के पसीने!