Sara Ali Khan ने फैंस को कुछ यूं दी ईदी, Jeh की फिर छुपाई शक्ल

Sara Ali Khan gives perfect Eid Wishes with little brother Jeh Ali Khan: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर अपने फैंस को ईदी विश की है। इस फिल्म में अदाकारा सारा अली खान गोद में अपने सबसे छोटे भाई जेह अली खान (Jeh Ali Khan) को लिए दिख रही हैं। साथ ही उनके पापा सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और दोनों भाई इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan), तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) भी साथ ही दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात ये है कि एक बार फिर सारा अली खान ने अपने सबसे छोटे भाई जेह अली खान की शक्ल फैंस को नहीं दिखाई है। जेह अली खान की तस्वीर पर एक हैप्पी इमोजी शेयर किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस सारा अली खान फ्लोरल नाइट सूट में नजर आ रही है। सारा अली खान की ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Shilpa Shetty से लेकर Priyanka Chopra तक, करोड़ों की इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट कर खूब इठलाईं ये हसीनाएं , फैंस को भी होती है जलन

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

सारा अली खान की इस तस्वीर पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। लोग सारा अली खान को ईद की बधाइयां दे रहे हैं। जबकि कुछ लोग इस बात से भी नाराज हैं कि भला सैफ परिवार छोटे बेटे जेह की शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा है। बता दें कि सैफ अली खान और करीना ने 21 जनवरी 2021 को अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। तभी से फैंस इनके दूसरे नन्हें नवाब की फोटो को देखने के लिए बेताब हैं। जेह अली खान सैफ मियां के चौथे बेटे हैं। Also Read - Taimur Ali Khan की कमाई खाने के चक्कर में थे Saif Ali Khan, Kareena Kapoor Khan ने डांटते हुए कहा 'इतने चीप...'

इन फिल्मों में बिजी हैं सारा अली खान

फिल्म स्टार सारा अली खान जल्दी ही साउथ फिल्म स्टार धनुष की अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार भी लीड रोल में है। इसके अलावा एक्ट्रेस विकी कौशल स्टारर फिल्म द इमोर्टल- अश्वथामा में नजर आएंगी।