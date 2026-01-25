ENG हिन्दी
Sara Ali Khan को 'घटिया' बताकर बुरा फंसे Orry, Ibrahim Ali Khan ने अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसे लिया बदला

Sara Ali Khan Ibrahim Ali Khan unfollowed Orry: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान और इब्राहिम अली खान ने ओरी को अनफॉलो कर दिया है. वजह जानकर आपको भी तगड़ा सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 25, 2026 12:45 PM IST

Sara Ali Khan को 'घटिया' बताकर बुरा फंसे Orry, Ibrahim Ali Khan ने अपनी बहन के साथ मिलकर ऐसे लिया बदला

सारा अली खान (Sara Ali Khan) और इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) बॉलीवुड के सबसे बेबाक स्टार किड्स में से एक हैं. कई बार जमाने के सामने इब्राहिम अली खान तो मीडिया की फटकार लगा चुके हैं. वहीं सारा अली खान भी अपने आम में मगन रहती हैं. वैसे बीते कुछ समय से इब्राहिम अली खान और सारा अली खान लाइमलाइट से गायब चल रहे थे. इसी बीच इब्राहिम अली खान और सारा अली खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो इब्राहिम अली खान और सारा अली खान ने मिलकर ओरी (Orry) को अनफॉलो कर दिया है. जी हां, अब आप सोचेंगे कि इब्राहिम अली खान और सारा अली खान ने ओरी को भला क्यों अनफॉलो कर दिया है. दरअसल हाल ही में ओरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में ओरी से पूछा गया कि सबसे बेकार इंसान कौन है. इस सावल के जवाब में ओरी ने सारा अली खान, अमृिता और पलक का नाम लिया था. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग लगातार ओरी के बारे में बात कर ही रहे थे, इसी बीच सारा अली खान ने ओरी को अनफॉलो कर डाला.

इब्राहिम अली खान को क्यों आया गुस्सा?

अब ये तो हर कोई जानते है कि इब्राहिम अली खान, पलक तिवारी के कितने अच्छे दोस्त हैं. इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी को अक्सर साथ देखा जाता है. कई बार तो इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी की डेटिंग तक की खबर सामने आ चुकी है, लोगों को लगता है कि इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के बीच कुछ तो चल रहा है. वहीं सारा अली खान तो इब्राहिम अली खान की सगी बहन हैं. ऐसे में इब्राहिम अली खान का गुस्सा ओरी (Orry) पर अपनी जगह पर पूरी तरह से जायज है.

किसी से डरते नहीं हैं ओरी

सोशल मीडिया पर चल रही इस खबरों क देखकर लग रहा है कि जैसे ओरी ने इब्राहिम अली खान और सारा अली खान को काफी खफा कर दिया है. भले ही इब्राहिम अली खान और सारा अली खान ने ओरी को अनफॉलो कर दिया हो लेकिन उनको इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता. ओरी अक्सर अपनी वीडियोज के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं. कैमरे के सामने सच बोलने से ओरी नहीं डरते. कई बार ओरी जमाने के सामने बड़े बड़े बयान ऐसे ही दे चुके हैं. बावजूद इसके बॉलीवुड में ओरी के बहुत से दोस्त हैं.

