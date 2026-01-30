ENG हिन्दी
  Dhurandhar देखने के बाद सारा अर्जुन के पेरेंट्स का हुआ था ये हाल, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा...

Dhurandhar देखने के बाद सारा अर्जुन के पेरेंट्स का हुआ था ये हाल, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

Sara Arjun Parents Reaction On Dhurandhar: सारा अर्जुन ने फिल्म 'धुरंधर' में जबरदस्त एक्टिंग से ध्यान खींचा है. एक्ट्रेस ने बताया है कि इस फिल्म को देखने के बाद उनके माता-पिता का रिएक्शन क्या था.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 30, 2026 8:18 PM IST

Dhurandhar देखने के बाद सारा अर्जुन के पेरेंट्स का हुआ था ये हाल, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

साल 2025 के दिसंबर में सिनेमाघरों में आई फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस फिल्म को वर्ल्डवाइड भी जबरदस्त कलेक्शन किया है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' को बड़े पर्दे पर करीब दो महीने होने जा रहे हैं. ये फिल्म अब तो अब ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. इसी बीच फिल्म की लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन (Sara Arjun) ने एक रिएक्शन दिया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'यूफोरिया' के प्रमोशनल में बिजी हैं और इस दौरान बताया है कि फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद उनका माता-पिता का क्या हाल था. आइए जानते हें कि सारा अर्जुन ने क्या बताया है.

सारा अर्जुन ने कही ये बात

सारा अर्जुन ने हाल ही में टीवी प्रेजेंटर सुमा कनाकाला के साथ इंटरव्यू किया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था. सारा अर्जुन ने बताया, 'मेरे माता-पिता खुशी के आंसू रो रहे थे. मेरे लिए ये सबसे खास दिन था. उनकी खुशी देखकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में बताना मुश्किल है.' सारा अर्जुन से पूछा गया, 'ये उनकी पढ़ाई से रिलेटेड था.' इस पर एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, 'बिल्कुल नहीं, ये धुरंधर से जुड़ा था.' इस तरह सारा अर्जुन ने बताया है कि उनके माता-पिता का उनकी डेब्यू फिल्म धुरंधर देखकर क्या हाल था. एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.

सारा अर्जुन ने फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी पर दिया रिएक्शन

सारा अर्जुन ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी को लेकर कहा, 'पोन्नियिन सेल्वन के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी. इसके बाद का प्लान था कि विदेश से एक्टिंग की पढ़ाई करूं. लेकिन उसी दौरान मैजिक साइन कर लिया. फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई करती रहूंगी लेकिन जब यूरोफिया ऑफर आया तो कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मैं इसका पार्ट बनने से खुद को रोक नहीं पाई. इसके बाद पीएस 2, मैजिक, यूरोफिया और धुरंधर. सच बताऊं तो मैंने धुरंधर साइन की थी तब मैं यूफोरिया की शूटिंग कर रही थी.'

फिल्म 'धुरंधर' में नजर आए ये कलाकार

फिल्म 'धुरंधर' में सारा अर्जुन ने पाकिस्तानी राजनेता की बेटी का किरदार निभाया है. उसे भारतीय जासूस (रणवीर सिंह) से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे कलाकार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

