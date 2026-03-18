Dhurandhar 2: सारा अर्जुन ने बताया कौन है असली 'धुरंधर'? एक्ट्रेस का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने एक इवेंट के दौरान बताया कि असली धुरंधर कौन है. एक्ट्रेस का यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं.

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर दर्शकों का क्रेज पीक पर है. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले, इसमें लीड एक्ट्रेस का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस सारा अर्जुन के एक हालिया बयान ने सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है. सारा ने एक इवेंट के दौरान यह खुलासा किया कि उनके नजरिए में फिल्म का 'असली धुरंधर' कौन है, और उनका जवाब फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला रहा. सारा अर्जुन, जो फिल्म में अपनी मासूमियत और दमदार अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि असली धुरंधर तो हमारी जनता है. एक्ट्रेस की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग एकदम चीयर्स करने लगे.

सारा अर्जुन ने जीत लिया लोगों का दिल

इस इवेंट के दौरान सारा अर्जुन ने कहा कि "आज जो धुरंधर बनी है वो आपकी वजह से बनी है और मैं हमेशा कहती रहूंगी कि असली धुरंधर और सबसे बड़ा धुरंधर तो हमारी ऑडियंस है." सोशल मीडिया पर नेटिजन्स सारा के इस बयान को बहुत पसंद कर रहें हैं. एक्ट्रेस की सादगी देखकर फैंस एकदम पिघल गए हैं. सारा के इस बयान ने फिल्म के प्रति उत्सुकता को दोगुना कर दिया है. फैंस ने जिस तरह से धुरंधर को इतना प्यार दिया था उसी तरह से अब धुरंधर 2 को भी लोग प्यार देने वाले हैं. अब यह तो 19 मार्च को फिल्म रिलीज होने के बाद बस तहलका मचने वाला है.

रणवीर सिंह का अंदाज

सिर्फ सारा अर्जुन ही नहीं बल्कि रणवीर सिंह ने अपने अंदाज में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. मुंबई में 17 मार्च को आयोजित एक म्यूजिक लॉन्च इवेंट में रणवीर ने अपनी हाई-वोल्टेज परफॉर्मेंस से न केवल महफिल लूटी. सोशल मीडिया पर रणवीर के वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं और नेटिजन्स उन्हें 'भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार' करार दे रहे हैं. इस इवेंट के दौरान उन्होंने अपने किरदारों हमजा और जसकीरत सिंह रंगी की याद दिलाते हुए हवा में फायरिंग के मूव्स किए, जिससे वहां मौजूद भीड़ झूम उठी.

फिल्म ने एडवांस बुकिंग में की इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत, वर्ल्डवाइड और पेड प्रीव्यू को मिलाकर फिल्म ने अपनी प्री-सेल में 135 करोड़ रुपये से अधिक का शानदार बिजनेस कर लिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि 'धुरंधर 2' साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर साबित हो सकती है. फिल्म के प्रति दीवानगी का आलम यह है कि बड़े शहरों के साथ-साथ सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भी टिकटों की मांग तेजी से बढ़ी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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