सारा, पलक, अमृता ये तुमने क्या किया...? विवाद के बीच Orry का रो-रोकर हुआ बुरा हाल! Video देख सन्न रह गए लोग

Orry Video: सारा अली खान संग विवाद के बीच ओरी का नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं. ये क्लिप देखकर ओरी के चाहने वाले एकदम सन्न रह गए.

Orry Viral Video: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी (Orry) और उनकी बॉलीवुड किड्स के साथ दोस्ती किसी से भी छुपी नहीं है. वो अक्सर सितारों की हाई-प्रोफाइल पार्टियों में पोज देते नजर आते हैं. लेकिन इन दिनों ओरी (Orry Video) स्टार्स के साथ अपनी फोटोज नहीं बल्कि, विवाद को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ समय से टॉक ऑफ द टाउन बनी इंटरनेट सेंसेशन ओरी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की कंट्रोवर्सी (Orry Controversy) के बीच इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया है.

Orry का हुआ रो-रोकर बुरा हाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओरी फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं. वहीं क्लिप में उन्हें रोते हुए कहते हैं, पलक (Palak), अमृता (Amrita), सारा (Sara) ये तुमने क्या किया मेरे साथ...? हालांकि, ओरी का ये वीडियो असली है या AI जनरेटेड ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंसर का वायरल हो रहा ये वीडियो और इसमें उनकी हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया है.

क्यों हुआ Orry और Sara Ali Khan में विवाद?

बता दें कि, इन दिनों सारा अली खान (Sara Ali Khan) और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी की दोस्ती विवादों में बदलती नजर आ रही है. कुछ कमेंट्स से शुरू हुआ ये मामला अब पब्लिक टॉक का हिस्सा बन चुका है. दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ओरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 3 सबसे खराब नाम का जिक्र किया और इसमें उन्होंने अमृता, सारा और पलक का नाम लिया. जैसे ही ओरी का ये वीडियो सामने आया नेटिजन्स ने इन तीनों नामों को सारा अली खान, अमृता सिंह और पलक तिवारी से जोड़ना शुरू कर दिया. हालांकि, ट्रोलिंग के बाद ओरी ने ये वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ उनके विवाद को हवा मिल चुकी थी.

Orry के इस जवाब ने दी रिश्तों में खटास को हवा

ओरी के इस क्लिप के सामने आने के कुछ समय बाद ही सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम अली खान ने इंटरनेट सेंसेशन को अनफॉलो कर दिया. वहीं जब किसी यूजर ने ओरी से सवाल करते हुए पूछा कि, क्या उन्होंने भी सारा और इब्राहिम को अनफॉलो किया है, तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया उससे दोनों के रिश्ते में आई खटास को और हवा मिल गई. ओरी ने कहा, 'बहुत पहले भाई, बस अब जाकर मामला सामने आया है.'

वहीं ओरी (Orry Post) की एक पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'अमृता आंटी बहुत नाराज हैं' तो ओरी ने इसका जवाब देते हुए रिप्लाई किया, 'उनके सिर पर एक गिलास बर्फ का पानी डाल दो.' इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी देखने को मिली थी. हालांकि, अब ओरी का ये रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. लेकिन ये असली है या AI जनरेटेड इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

