हमेशा शांत रहने वाली Sara Tendulkar का आखिर क्यों फूटा पैपराजी पर गुस्सा? सरेआम लगाई लताड़, कहा- 'घिनौने हो तुम'

Sara Tendulkar अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने शांत नेचर के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन पैप्स की एक हरकत ने उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. सारा ने अब पैपराजी को सरेआम जमकर लताड़ लगाई है.

पैप्स पर क्यों भड़कीं सारा तेंदुलकर?

Sara Tendulkar Got Angry On Paps: फिल्मी सितारों और मशहूर हस्तियों की तस्वीरें और वीडियोज अपने कैमरे में कैद करने वाले पैपराजी पिछले काफी समय से अपनी हदों को पार करते नजर आ रहे हैं खासकर एक्ट्रेसेस के साथ, जिसपर करिश्मा कपूर से लेकर जान्हवी कपूर तक कई हसीनाएं पब्लिकली अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन पैप्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं. ऐसा ही कुछ अब उन्होंने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) और बहू सोनिया चंडोक (Saaniya Chandhok) के साथ भी किया, जिसके बाद हमेशा शांत और कूल नजर आने वाली सारा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर पैपराजी को खरीखोटी सुनाई.

पैप्स की किस हरकत पर भड़कीं सारा तेंदुलकर?

दरअसल, हाल ही में एक पैपराजी अकाउंट ने इंस्टाग्राम पर सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar Video) और उनकी भाभी को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में बेहद आपत्तिजनक और बॉडी-शेमिंग वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. जैसे ही सारा तेंदुलकर की नजर इस पोस्ट पर पड़ी वैसे ही उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने सरेआम पैपराजी को खरीखोटी सुना दी.

सारा ने पैपराजी को बताया 'घिनौना'

सारा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए और उस अकाउंट को टैग करते हुए लिखा, 'तुम बेहद घिनौने हो, इसे पत्रकारिता नहीं कहते. हमें हमारे हाल पर अकेला छोड़ दो.' उन्होंने अपनी पोस्ट में नीचे लिखा, 'तुम अपना पोस्ट डिलीट भले ही कर सकते हो लेकिन इससे तुम्हारी घिनौनी हरकत कम नहीं हो जाती.'

आपको बता दें कि, सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar Photos) अक्सर अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और आए दिन अपनी फोटोज और वीडियोज अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं, जिनपर वो जमकर प्यार लुटाते हैं.

ये सितारे भी जता चुके हैं नाराजगी

गौरतलब है कि, ये पहली बार नहीं है जब पैपराजी ने ऐसी हरकत की है. इसके पहले भी वो कई बार ऐसी हरकते कर चुके हैं, जिन पर करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor), जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor), मृणाल ठाकुर (Mrinal Thakur) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) जैसे सितारे अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. वहीं हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) तो इतना भड़क गए थे कि उन्होंने सरेआम पैप्स को ऐसी चेतावनी दे डाली थी कि, सभी को उनसे माफी मांगनी पड़ी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…