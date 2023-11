Sara Tendulkar Ethnic Look: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अपनी खूबसूरती और अपने अलग अलग लुक्स की वजह से हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल ही में सारा को एक सिंपल कुर्ते में स्पॉट किया गया। इस लुक में वह बेहद सिंपल और खूबसूरत नजर आ रही थीं। सारा के इस लुक से उनका चेहरा पूरी तरह से खिल जाता है। यह लुक उनके फैंस को खूब पसंद आता हैं। वैसे भी कुर्ती का ट्रेंड हमेशा से ही अप रहा है। ये एथनिक लुक हर किसी को लुभाते हैं। एथनिक लुक को कैरी करना काफी आसान होता है, साथ ही इनमें आपका सिंपल और नैचुरल लुक निखर कर आता है। अगर आप भी एथनिक लुक को कैरी करना चाहती हैं, जो सिंपल भी हो, तो आप सारा की तरह इस कॉटन अनारकली सूट को कैरी कर सकती हैं। सारा के इस कॉटन अनारकली सूट से मिलते-जुलते कई ऑप्शन आपको Amazon पर आसानी से मिल जाएंगे। Also Read - Ind Vs NZ Semi Final का लुत्फ उठाने पहुंचे Ranbir Kapoor, इन सितारों ने भी लिया लाइव मैच का मजा

इस लुक को ऐसे करें कॉपी

सारा के इस लुक को अगर आप भी कॉपी करना चाहती हैं, तो आप ऐसे ही कुर्ते Amazon से ऑडर कर सकते हैं। इस लुक के साथ आप किसी भी सिल्वर ज्वेलरी और जूती को स्टाइल कर सकती हैं। Amazon पर आपको अनारकली के कई ट्रेंडी सूट सेट मिलेंगे जिसे आप अलग-अलग तरह से अपने स्टाइल में ऐड-ऑन कर सकती हैं।

अनारकली सूट की कीमत

सेलिब्रिटी द्वारा स्टाइल किए गए कपड़े काफी महंगे होते हैं। जो कई बार बजट से बाहर होते हैं। ऐसे में आप उस स्टाइल को कम कीमत में कुछ इस तरह से रिक्रिएट कर सकती हैं। Amazon पर आपको सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक आसानी से मिलेंगे हैं।

ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक को इन ऑपशन को पिक करके कर सकते हैं स्टाइल

बीबा के इस सूट सेट की कीमत 3445 रूपये है। इस सूट का मेटेरियल कॉटन है, ये ब्लू कलर में मिल जाएगा। ये Amazon पर 2 साइज में उपलब्ध है।

इस सूट की कीमत 1869 रूपये है, इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे। ये सूट कॉटन फैब्रिक का है, साथ ही इसमें आपको सभी साइज मिल जाएंगे। आप इस सूट से एक सिंपल सोबर लुक क्रिएट कर सकती हैं।

अगर आप कम कीमत में एक सिंपल लुक ट्राई करना चाहती हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। इस सूट की कीमत 899 रूपये है। ये कॉटन फैब्रिक से बना है, और इसमें आपको सभी साइज Amazon पर मिल जाएंगे। आप इसे पार्टी और कैजुअल सेरेमनी में कैरी कर सकती हैं।

इस सूट की कीमत 749 रूपये है। इसमें आपको कई कलर ऑप्शन मिलेंगे साथ ही सभी साइज भी Amazon पर उपलब्ध है। ये सूट सेट 100 प्रतिशत कॉटन फैब्रिक से बना है, साथ ही आप इसे मशीन वॉश भी कर सकती हैं।

