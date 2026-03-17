गाने को गंदा करते अश्लील बोल, क्यों सॉन्ग में डाले जा रहे हैं ये लिरिक्स?...

Sarke Chunri Teri Sarke Controversy: गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' के लिरिक्स को लेकर विवाद हो गया. गाने के अश्लील बोल को लेकर ये गाना यूट्यूब से हटा दिया गया है. आइए जानते हैं कि गानों में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है.

संजय दत्त और नोरा फतेही की कन्नड़ फिल्म 'केडीः द डेविल' के गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' के लिरिक्स को लेकर जमकर विवाद हो रहा है. इस गाने के बोल को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है. गाने को लेकर बढ़ते विरोध के चलते इसको यूट्यूब से हटा दिया गया है. हालांकि, ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी गाने के लिरिक्स को लेकर विवाद हुआ है. हाल ही में रैपर और सिंगर बादशाह के गाने 'टटीरी' पर विवाद हुआ और उन्हें इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी. इस तरह से कई साल से इस तरह के डबल मीनिंग वाले गाने बन रहे हैं और विवाद हो रहा है. गानों के बोल पर विवाद होने के बाद भी मेकर्स इससे सीख नहीं ले रहे हैं. आइए जानते हैं कि सॉन्ग में ऐसे लिरिक्स क्यों डाले जाते हैं जो इसको गंदा बना देते हैं और फिर विवाद होता है.

सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है म्यूजिक और सॉन्ग

म्यूजिक और सॉन्ग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं बल्कि इनसे मन शांत होता है. एक समय पर ऐसा संगीत और गाना बनाया जाता था कि सुनते ही खुद से कनेक्ट करते थे. लेकिन आज के दौर में बन रहे गाने काफी ज्यादा बदल चुके हैं. फिल्मों में दिखाए जाने वाले गाने या म्यूजिक वीडियोज में अलग लेवल के लिरिक्स के इस्तेमाल हो रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन रह गया है, फिर चाहे इसके लिए डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े. आए दिन देखने को मिलता है कि गानों के लिरिक्स को लेकर विवाद हो रहा है.

फिल्मों में गानों का होता है काफी महत्व

इंडियन सिनेमा दूसरे देशों के सिनेमा से काफी अलग है. इसको अलग बनाने का एक कारण इसका संगीत भी है. अगर हॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो उनमें गाने ना के बराबर होते हैं. वहीं, इंडियन फिल्मों में कई गाने लिए जाते हैं. अलग-अलग भाषाओं में बनने वाली फिल्मों में जितना कहानी का महत्व होता है, उतना ही संगीत का भी होता है. फिल्मों में कहानी के साथ ही गाने भी लोगों को बांधकर रखते हैं. जैसे-जैसे समय बदला गाने का स्वरुप बदल गया. पहले फिल्मों के गानों की अवधि ज्यादा होती थी और ये कानों को सुकून पहुंचाते थे. अब फिल्मों की टाइमिंग कम हुई तो गानों की टाइमिंग कम हो गई. गानों की टाइमिंग तो कम हो गई लेकिन इनके डबल मीनिंग लिरिक्स को बढ़ा दिया गया. अब अधिकतर फिल्मों के गानों या म्यूजिक वीडियो में देखने को मिलता है कि लिरिक्स या फिर सीन को लेकर विवाद हो रहा है.

गानों में इसलिए डाल जाते हैं अश्लील लिरिक्स

गानों के लिरिक्स को लेकर इतना विवाद होने के बाद भी मेकर्स की कान पर जूं नहीं रेंग रही है. जब विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो हद से हद गाने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है लेकिन तब तक ये गाना लोगों तक पहुंच चुका होता है. अब सवाल आता है कि गानों के लिरिक्स में अश्लील शब्दों या डबल मीनिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी गाना रिलीज होता है तो जरूरी नहीं है कि उसका बज हो. इसलिए मेकर्स कंट्रोवर्सी करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इस तरह से अश्लील लिरिक्स इस्तेमाल करते हैं. गानों में इस तरह के लिरिक्स डालने पर ये चर्चा का केंद्र बन जाता है और इंटरनेट के जमाने में लोगों तक पहुंचने में देर नहीं लगती है. बताते चलें कि गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' के राइटर रकीब आलम ने एक इंटरव्यू में बताया है कि फिल्म के डायरेक्टर को कंट्रोवर्सी चाहिए थी और उन्होंने इसलिए ऐसा गाना लिखने के लिए कहा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गानों में अश्लील लिरिक्स को डालने के पीछे मंशा विवाद करना होता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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