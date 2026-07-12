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'द ओडिसी' के प्रीमियर में सौम्या टंडन ने बिखेरा जलवा, 41 की उम्र में वन-शोल्डर गाउन पहन लूट ली महफिल

हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की मच-अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' के मुंबई प्रीमियर में टीवी की 'गोरी मैम' यानी सौम्या टंडन ने अपनी बोल्डनेस और सादगी से महफिल लूट ली.

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By: Shreya Pandey | Published: July 12, 2026 2:16 PM IST
'द ओडिसी' के प्रीमियर में सौम्या टंडन ने बिखेरा जलवा, 41 की उम्र में वन-शोल्डर गाउन पहन लूट ली महफिल

सौम्या टंडन ने बिखेरा जलवा

सिनेमा लवर्स के बीच इस समय हॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. यह फिल्म 17 जुलाई 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. रिलीज से ठीक पहले, 11 जुलाई को मुंबई में इस फिल्म का एक ग्रैंड प्रीमियर आयोजित किया गया, जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. लेकिन इस चमचमाती शाम की सारी लाइमलाइट बटोर ले गईं टेलीविजन की चहेती 'गोरी मेम' यानी गॉर्जियस एक्ट्रेस सौम्या टंडन. 41 साल की उम्र में उनके किलर लुक को देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया।.

गाउन में बिखेरा हुस्न का जलवा

'द ओडिसी' के रेड कार्पेट पर वॉक करने के लिए सौम्या टंडन ने फैशन का ऐसा जलवा बिखेरा कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आग की तरह फैल गईं. उन्होंने इस खास इवेंट के लिए स्काई ब्लू का एक बेहद अट्रैक्टिव वन-शोल्डर इंडो-वेस्टर्न गाउन चुना था. इस आउटफिट में सौम्या का ग्रेस और अंदाज देखने लायक था.

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गाउन का बेहतरीन ड्रेपिंग स्टाइल और वेस्ट के पास बना कट-आउट डिजाइन उनके टोंड और परफेक्ट फिगर को बेहद खूबसूरती से उभार रहा था. इस लुक को और ज्यादा रॉयल और यूनिक बनाने के लिए सौम्या ने शोल्डर पर एक चमचमाता गोल्डन ब्रोच लगाया हुआ था, जिसने उनके पूरे पहनावे को एक क्लासिक टच दिया.

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मिनिमल एक्सेसरीज और क्लासी मेकअप

सौम्या टंडन हमेशा से ही सादगी में ही सुंदरता के फॉर्मूले पर यकीन करती हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. अपने इस हैवी गाउन के साथ उन्होंने कानों या गले में कोई भारी-भरकम ज्वेलरी नहीं पहनी. उन्होंने एक्सेसरी के नाम पर सिर्फ हाथ में एक सिंपल सा गोल्डन ब्रेसलेट कैरी किया.

अपने बालों को उन्होंने सॉफ्ट वेव्स के साथ खुला छोड़ रखा था, जो उनके कंधों पर लहरा रहे थे. लुक को बैलेंस करने के लिए सौम्या ने मिनिमल बेस मेकअप के साथ ग्लॉसी डार्क लिपस्टिक लगाई थी, जो उनके लुक को काफी बोल्ड और क्लासी बना रही थी. जैसे ही उन्होंने पैपराजी के कैमरों के सामने आकर अपनी आइकॉनिक मुस्कान बिखेरी, फ्लैशलाइट्स लगातार चमकने लगीं.

फिटनेस देख हैरान हुए फैंस

सौम्या को देखकर आज भी कोई उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता. 41 की उम्र पार करने और एक बच्चे की मां होने के बाद भी उन्होंने खुद को जिस तरह मेंटेन और फिट रखा है, वह वाकई तारीफ के काबिल है. इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें आते ही फैंस कमेंट सेक्शन में उन पर प्यार की बौछार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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