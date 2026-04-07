राजपाल यादव का भरी महफिल में हुआ अपमान तो सलमान खान बने सहारा, भाईजान ने कहा- 'आपको डॉलर रेट पर बहुत काम मिलेगा'

Salman Khan Post: हाल ही में एक इवेंट में कॉमेडियन राजपाल यादव पर उनके चेंक बाउंस केस को लेकर तंज कसा गया, जिसपर अब सलमान खान ने एक्टर का सपोर्ट करते हुए ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जो हर किसी का दिल जीत रहा है.

Salman Khan On Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) कुछ समय पहले चेक बाउंस मामले में जेल की सजा काटकर आए हैं. इसके बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में बने हुए है. आए दिन उनके इस केस को लेकर चर्चा होती रहती है. वहीं इस बीच कॉमेडियन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक इवेंट का है और इसमें होस्ट एक्टर पर तंज करते हुए उनके चेक बाउंस केस को लेकर कुछ ऐसा कह देता है, जिसे लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का भी खून खौल उठा और उन्होंने एक्टर के सपोर्ट में जो बात कही उसने हर किसी का दिल जीत लिया.

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