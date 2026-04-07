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राजपाल यादव का भरी महफिल में हुआ अपमान तो सलमान खान बने सहारा, भाईजान ने कहा- 'आपको डॉलर रेट पर बहुत काम मिलेगा'

Salman Khan Post: हाल ही में एक इवेंट में कॉमेडियन राजपाल यादव पर उनके चेंक बाउंस केस को लेकर तंज कसा गया, जिसपर अब सलमान खान ने एक्टर का सपोर्ट करते हुए ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जो हर किसी का दिल जीत रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 7, 2026 4:59 PM IST

राजपाल यादव का भरी महफिल में हुआ अपमान तो सलमान खान बने सहारा, भाईजान ने कहा- 'आपको डॉलर रेट पर बहुत काम मिलेगा'
राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सलमान खान

Salman Khan On Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) कुछ समय पहले चेक बाउंस मामले में जेल की सजा काटकर आए हैं. इसके बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में बने हुए है. आए दिन उनके इस केस को लेकर चर्चा होती रहती है. वहीं इस बीच कॉमेडियन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक इवेंट का है और इसमें होस्ट एक्टर पर तंज करते हुए उनके चेक बाउंस केस को लेकर कुछ ऐसा कह देता है, जिसे लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का भी खून खौल उठा और उन्होंने एक्टर के सपोर्ट में जो बात कही उसने हर किसी का दिल जीत लिया.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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