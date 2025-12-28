Mumbai के पॉश इलाके में उड़ी नियमों की धज्जियां, भड़के Sushant Singh ने शेयर किया वीडियो, पुलिस से पूछा ये सवाल

Viral Video: एक्टर सुशांत सिंह के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब उन्होंने मुंबई के पॉश इलाके में नियमों की धज्जियां उड़ते देखा. उन्होंने मुंबई पुलिस से सवाल करते हुए इसका एक वीडियो शेयर किया है.

Sushant Singh News: मायानगरी मुंबई न सिर्फ फिल्मी दुनिया के लिए जानी जाती है, बल्कि यहां की 'नाईट लाइफ' भी अपनी चमक-धमक के चलते चर्चा में रहती है, लेकिन अब यही चमक आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्रिटीज की भी नींद उड़ाने का कारण बन रही है. जिसका सबूत इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसे एक्टर सुशांत सिंह (Sushant Singh) ने शेयर करते हुए मुंबई पुलिस से बड़ा सवाल भी किया है.

कान फाडू़ लाउड म्यूजिक पर भड़के Sushant Singh

दरअसल, 'सावधान इंडिया' के होस्ट सुशांत सिंह (Sushant Singh Post) ने अंधेरी स्थित एक रूफटॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ देर रात तक बजने वाले कान फाड़ू लाउड म्यूजिक को लेकर मोर्चा खोल दिया है. एक्टर ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो किया है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस से सवाल करते हुए रेस्टोरेंट की शिकायत की है.

TRENDING NOW

वीडियो शेयर सुशांत ने पुलिस ने पूछा ये सवाल

सुशांत सिंह (Sushant Singh) ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो के साथ लिखा, 'डीयर मुंबई पुलिस, मेरे घर के बगल में बना यह रूफटॉप रेस्टोरेंट Trove9 पिछली कुछ रातों से रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजा रहा है.' एक्टर ने इस ट्वीट में सवाल करते हुए लिखा, 'क्या यह कानूनी है? यह वीडियो रात 10:40 बजे रिकॉर्ड किया गया है और इस ट्वीट को पोस्ट करने के समय भी शोर जारी है.'

Sushant Singh के ट्वीट पर पुलिस ने दिया ये जवाब

हालांकि, सुशांत सिंह के पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस ने इसपर तुरंत जवाब दिया और बताया कि, शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए अंबोली पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है. इस मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर सुंशात के सपोर्ट में काफी लोग नजर आए और उन्होंने भी शोर-शराबे से जुड़े नियमों की याद दिलाई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की.

Dear @MumbaiPolice this rooftop restaurant Trove9 next to my residential building has been blaring loud music for the last few nights past 10 PM. Is this legal? This video was recorded at 10:40 PM and the noise is still on at the time of posting this tweet. pic.twitter.com/Rgq1EzPxoN — सुशांत सिंह sushant singh ‏سشانت سنگھ (@sushant_says) December 27, 2025

सुशांत ने कब की थी अपने करियर की शुरुआत?

बता दें कि, सुशांत सिंह (Sushant Singh First Movie) ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'सत्य' से की थी. इसके बाद उन्हें कई फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स में भी देखा गया है. उन्होंने 'सावधान इंडिया' को भी होस्ट किया है. उनकी होस्टिंग दर्शकों को काफी पसंद आई थी.

Read more