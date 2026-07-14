Samay Raina की किस गलती पर भड़का सुप्रीम कोर्ट? ठोका लाखों का जुर्माना, कहा- 'खुद को यूथ आइकॉन समझते हैं...'

Indias Got Latent Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना, रणबीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी पर एक मामले में पर सख्त टिप्पणी की और लाखों का जुर्माना भी ठोका दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

समय रैना पर क्यों भड़का SC?

SC Orders Samay Raina Pay Fine: इंटरनेट पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग रखने वाले मशहूर कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) और जाने-माने यूट्यूबर्स रणवीर अल्लाहबादिया (BeerBiceps) और आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) एक बार फिर चर्चा में है. इन स्टार यूट्यूबर्स के कानूनी पचेड़े पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. खबर है कि, तीनों इंटरनेट सेंसेशन एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को कड़ी फटकार लगाई है और साफ-साफ शब्दों में कहा कि सामय रैना ने अदालत को घुमाने की कोशिश की है, जिसके बाद उन पर कोर्ट की अवमानना के लिए लाखों का जुर्माना भी लगाया गया है. आइए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या...

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा विवाद समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) और उनके कुछ स्टैंड-अप एक्ट्स से जुड़ा है. 'क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन' (Cure SMA India Foundation) नाम की एक संस्था ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समय रैना, विपुल गोयल, बलराज सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर जैसे कॉमेडियन्स ने स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (SMA) जैसी गंभीर बीमारी के महंगे इलाज और दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया था.

कितने का लगा जुर्माना?

इस याचिका की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समय रैना को आदेश दिया था कि, वे अपने शो में दिव्यांग लोगों को आमंत्रित करें और उनकी बात सामने रखें. लेकिन जब सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि समय रैना ने संस्था से ऐसा कोई संपर्क ही नहीं किया, तो अदालत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कॉमेडियन की इस गलती के लिए न सिर्फ उन्हें फटकार लगाई बल्कि 3 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया है.

'विदेश में बैठकर खुद को कानून से ऊपर न समझें'

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहनन की बेंच ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाया. जब समय रैना के वकील ने कहा कि, उन्होंने कल ही कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, तो कोर्ट ने चेक किया और पाया कि ऐसा कोई जवाब जमा ही नहीं किया गया था. इस पर चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर यह घमंड नहीं है, तो हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ही बदल देनी चाहिए! इन लोगों को लगता है कि विदेश में बैठकर ये भारत के कानून और अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. अब इन्हें भुगतने दीजिए.'

कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियन्स को आगे संभलकर रहने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक अनोखा आदेश देते हुए कहा है कि, सामय रैना और अन्य कॉमेडियन्स को हर महीने कम से कम दो ऐसे शो या प्रोग्राम करने होंगे, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों की सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाएं. इन शोज से जो भी फंड या पैसा इकट्ठा होगा, उसका इस्तेमाल दिव्यांगों और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा.

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि वे SC-ST एक्ट की तर्ज पर एक सख्त कानून बनाने पर विचार करें, ताकि कोई भी व्यक्ति दिव्यांगों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का मजाक न उड़ा सके और ऐसा करना एक Penal Offence माना जाए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…