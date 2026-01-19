ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • कितनी पढ़ी लिखी हैं एडल्ट एजुकेशन का पाठ पढ़ाने वाली Seema Anand? जानें क्वालिफिकेशन...

कितनी पढ़ी लिखी हैं एडल्ट एजुकेशन का पाठ पढ़ाने वाली Seema Anand? जानें क्वालिफिकेशन

Seema Anand Qualification: एडल्ट एजुकेशन पर खुलकर बात करने वाली सीमा आनंद की इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 19, 2026 6:52 PM IST

कितनी पढ़ी लिखी हैं एडल्ट एजुकेशन का पाठ पढ़ाने वाली Seema Anand? जानें क्वालिफिकेशन

सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक 63 साल की सीमा आनंद (Seema Anand) छाई हुई हैं. वह एडल्ट एजुकेशन पर खुलकर बात करती नजर आती हैं. इसके साथ ही वह फिजिकल रिलेशनशिप पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. इसको लेकर सीमा आनंद को कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. हालांकि, उनको लोगों का सपोर्ट भी मिलता है. बीते दिनों सीमा आनंद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्हें 15 साल के लड़के ने प्रपोज किया. उनकी इस बात को सुनकर लोग हैरान रह गए थे और इसके बाद से उनके बारे में लगातार बातें हो रही हैं. लोग सीमा आनंद के बारे में सबकुछ जानना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि एडल्ट एजुकेशन का पाठ पढ़ाने वाली सीमा आनंद ने कितनी पढ़ाई की है.

सीमा आनंद ने की इतनी पढ़ाई

सीमा आनंद की पढ़ाई-लिखाई जानने से पहले आपको बताते हैं कि वह एक फेमस स्टोरीटेलर और माइथोलॉजिस्ट हैं. वह फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर विस्तार से बात करती नजर आती हैं. सीमा आनंद उन मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं, जिन्हें समाज में अश्लील माना जाता है. सीमा आनंद की बातों से उन्हें निशाने पर ले लिया जाता है. यहां तक कि लोग उनकी एजुकेशन पर सवाल कर देते हैं. सीमा आनंद की पढ़ाई-लिखाई की बात की जाए तो उन्होंने नरेटिव प्रैक्टिस में पीएचडी की है. नरेटिव प्रैक्टिस पीएचडी में क्रिएटिव रिसर्च का काम होता है. इसमें स्टोरीटेलिंग और नरेटिव के जरिए से शोध करते हैं. इस तरह से कहा जा सकता है कि सीमा आनंद काफी पढ़ी-लिखी हैं. सीमा आनंद जब स्टोरीटेलिंग करती हैं तो लोगों को उसमें काफी दिलचस्पी होती है. वह रिलेशनशिप पर बात करने के अलावा आनंद तांत्रिक ध्यान परंपरा की भी एक्सपर्ट हैं. सीमा आनंद ना सिर्फ एडल्ट एजुकेशन पर बात करती हैं बल्कि महाभारात, पुराण और ग्रंथों पर अच्छी समझ रखती हैं और इस पर बात करती है.

Also Read
कौन हैं 63 साल की Seema Anand जिन्हें 15 साल के लड़के ने किया था प्रपोज? जानें इंटरनेट पर क्यों हो रही इस नाम की चर्चा

TRENDING NOW

सीमा आनंद की फेक फोटोज हुई थीं वायरल

गौरतलब है कि सीमा आनंद की एआई से बनाई गईं कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन सर्कुलेट की गई थीं. इसके बाद सीमा आनंद ने अपनी फेक फोटोज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी. सीमा आनंद को जेन-जी काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि जेन-जी का मानना है कि सीमा आनंद उनके मन की बात कर रही हैं. सीमा आनंद की बातें जेन-जी को काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Entertainment News In Hindi Seema Anand