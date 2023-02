'सेल्फी' की रिलीज से पहले सलमान खान संग दिखे अक्षय कुमार, वेडिंग पार्टी में दिखाए जबरदस्त डांस मूव्स Akshay Kumar and Salman Khan at Wedding in Delhi: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और सलमान खान को एक वेडिंग पार्टी में स्पॉट किया गया है। इस दौरान दोनों एक साथ स्टेज पर नजर आए जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।