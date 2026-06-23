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सर्जियो रामोस और पिलर रुबियो की कमाई का खुला राज, खेल और ग्लैमर से खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें नेट वर्थ

फुटबॉल लीजेंड सर्जियो रामोस और टीवी स्टार पिलर रुबियो ने खेल, टीवी शो, रियल एस्टेट, ब्रांड एंडोर्समेंट और हॉर्स ब्रीडिंग बिजनेस के दम पर यूरोप में अपना एक मजबूत फाइनेंशियल साम्राज्य खड़ा किया है. आइए जानते हैं उनका नेट वर्थ.

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By: Shreya Pandey | Published: June 23, 2026 9:09 AM IST
सर्जियो रामोस और पिलर रुबियो की कमाई का खुला राज, खेल और ग्लैमर से खड़ा किया अरबों का साम्राज्य, जानें नेट वर्थ

सर्जियो रामोस और पिलर रुबियो की नेट वर्थ

स्पेन के सबसे चहेते सेलिब्रिटी कपल्स में से एक सर्जियो रामोस और पिलर रुबियो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. जहां एक तरफ रामोस ने रियल मैड्रिड और स्पेन की नेशनल टीम के लिए खेलकर फुटबॉल की दुनिया में राज किया, वहीं दूसरी तरफ पिलर रुबियो ने टीवी, फैशन और मीडिया इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया. इन दोनों ने मिलकर खेल, ग्लैमर और स्मार्ट इनवेस्टमेंट के दम पर एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है.

कितनी संम्पति के मालिक हैं ये कपल?

साल 2026 में भी यह कपल अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और नए-नए बिजनेस आइडियाज की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस समय दोनों की कंबाइंड नेट वर्थ लगभग $140 मिलियन (करीब 1100 करोड़ से ज्यादा) है, जो इन्हें यूरोप के सबसे अमीर स्पोर्ट्स-सेलिब्रिटी कपल्स की लिस्ट में शुमार करती है.

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सर्जियो रामोस की कमाई

सर्जियो रामोस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया उनके फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े ब्रांड्स के साथ हुई डील्स रही हैं. जब वह रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, तब वह दुनिया के सबसे महंगे डिफेंडर्स में से एक थे. इसके बाद भी दूसरे क्लब्स से उन्हें तगड़ी सैलरी मिलती रही. साल 2026 में रामोस की पर्सनल नेट वर्थ करीब $80 मिलियन है. वह फुटबॉल और स्पॉन्सरशिप से हर साल करीब 15 मिलियन यूरो कमाते हैं. इसके अलावा, रामोस ने पूरे स्पेन में रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है. रामोस को घोड़ों का बहुत शौक है, इसलिए वह हॉर्स ब्रीडिंग का एक बड़ा बिजनेस भी चलाते हैं.

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खुद के दम पर स्टार बनीं पिलर रुबियो

अक्सर स्टार क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स की पत्नियों को सिर्फ उनके पतियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिलर रुबियो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. पिलर ने टीवी प्रेजेंटर, जर्नलिस्ट और मॉडल के रूप में स्पेन में अपनी एक बहुत मजबूत पहचान बनाई है. 2026 में पिलर की कुल संपत्ति करीब $59 मिलियन आंकी गई है. स्पेन के बड़े टीवी नेटवर्क्स के साथ काम करने के अलावा, पिलर कई बड़े फैशन कैंपेन और विज्ञापनों का हिस्सा रही हैं. वह फिटनेस प्रोजेक्ट्स, इवेंट होस्टिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के जरिए भी मोटी कमाई करती हैं.

रिटायरमेंट के बाद का प्लान

आमतौर पर खिलाड़ियों की कमाई खेल छोड़ने के बाद कम हो जाती है, लेकिन रामोस और पिलर ने अपनी प्लानिंग बहुत सोच-समझकर की है. फुटबॉल से पूरी तरह दूर होने के बाद भी रामोस अपने बिजनेस, रियल एस्टेट और ग्लोबल ब्रांड्स के जरिए लगातार कमाते रहेंगे. वहीं पिलर टीवी और फैशन की दुनिया में लगातार एक्टिव हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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