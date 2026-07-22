CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान शबाना आजमी के साथ हादसा, आंसू गैस बनी आफत, अस्थमा अटैक के बाद बिगड़ी तबीयत

NEET मामले में CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के जहरीले धुएं से दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी को अस्थमा का दौरा पड़ा. एक्ट्रेस ने खुद अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

शबाना आजमी के साथ हादसा

NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों का गुस्सा और आंदोलन पीक पर है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र रूप ले रहा है. इसी बीच, छात्रों की आवाज बुलंद करने पहुंचीं हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी को एक बड़े हादसे का सामना करना पड़ा. सोमवार को 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के धुएं के कारण 75 साल की शबाना आजमी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ गया.

धुएं के गुबार में इस तरह से बची जान

घटना सोमवार की है जब जंतर-मंतर से संसद भवन की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे. इस दौरान हवा में फैले दमघोंटू धुएं की चपेट में आकर शबाना आजमी को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी. देखते ही देखते उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, गनीमत यह रही कि उनके पास अपना इन्हेलर मौजूद था. समय पर पंप का इस्तेमाल करने के बाद उनकी बिगड़ती सांसों पर काबू पाया जा सका.

एक्ट्रेस ने शेयर किया अपना हेल्थ अपडेट

घटना के बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित थे. एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने खुद अपनी सेहत की जानकारी दी और फैंस को राहत की सांस दी. उन्होंने बताया, "मैं लंबे समय से अस्थमा की मरीज हूं. प्रदर्शन के दौरान जब आंसू गैस छोड़ी गई, तो उस धुएं की वजह से मुझे अटैक आ गया था. लेकिन मेरे पास मेरा पंप मौजूद था, जिसकी मदद से स्थिति तुरंत संभल गई. अब मैं पूरी तरह ठीक और सुरक्षित हूं."

छात्रों के जज्बे को किया सलाम

शबाना आजमी के इस जज्बे ने हर किसी का दिल जीत लिया. सांस फूलने और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें तुरंत पास की एक इमारत में ले जाया गया, जहां कुछ देर आराम करने के बाद उनकी सांसें सामान्य हुईं. लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि ठीक होते ही वह पीछे हटने के बजाय वापस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गईं. उन्होंने पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. छात्रों के साहस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, "जिस तरह से ये बच्चे अपने हक के लिए डटे हुए हैं, उनका जज्बा सचमुच बेमिसाल है. मैं उन सभी जांबाज छात्रों को दिल से सलाम करती हूं." ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.