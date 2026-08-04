‘मैं गुस्से में थी…’ शगुन शर्मा को अपनी गलती का हुआ एहसास, गौरव खन्ना पर लगे आरोपों के बाद एक्ट्रेस ने मांगी माफी

'खतरों के खिलाड़ी 15' फेम शगुन शर्मा ने गौरव खन्ना पर लगाए गए 'बुली' के आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए माफी मांग ली है. शगुन ने इंटरव्यू में कबूल किया कि शो के मानसिक तनाव और गुस्से में उन्होंने वह बयान दिया था.

शगुन शर्मा ने गौरव से मांगी माफी

टीवी एक्ट्रेस शगुन शर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. अपनी एक्टिंग के दम पर घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली शगुन ने एकता कपूर के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में 'परी' का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता था. इन दिनों वह कलर्स टीवी के सबसे खतरनाक और रोमांचक रियलिटी स्टंट शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अपनी हिम्मत और स्टंट्स से धमाल मचाती नजर आ रही हैं. हालांकि, शो के स्टंट्स से ज्यादा इन दिनों उनका एक पुराना विवाद और माफीनामा इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

गौरव खन्ना पर लगे थे गंभीर आरोप

कुछ समय पहले शगुन शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान गौरव खन्ना को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसने तहलका मचा दिया था. शगुन ने गौरव पर उन्हें बुली करने का गंभीर आरोप लगाया था. एक्ट्रेस का कहना था कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि गौरव खन्ना असल जिंदगी में वैसे इंसान हैं जैसे वे कैमरे के सामने खुद को पेश करते हैं. उनके इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और टेलीविजन जगत में एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कि क्या दोनों कलाकारों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है.

शगुन ने मांगी माफी

अब इस पूरे मामले पर यू-टर्न लेते हुए शगुन शर्मा ने गौरव खन्ना से माफी मांगी है. हाल ही में शगुन ने खुलकर बात की और बताया कि रियलिटी शो के दौरान हालात कैसे बन गए थे. उन्होंने कहा कि जब दो मजबूत और अलग-अलग पर्सनालिटी वाले लोग एक साथ किसी कॉम्पिटिटिव माहौल में काम करते हैं, तो विचारों का टकराव और असहमतियां होना बेहद आम बात है. लेकिन सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप उन परिस्थितियों से किस तरह बाहर निकलते हैं.

अपनी गलती का अहसास करते हुए शगुन ने बताया कि जब उन्होंने आखिरी बार गौरव खन्ना से बात की थी, तो उन्होंने उनसे माफी मांगते हुए कहा था, ‘मैं सच में आपसे दिल से माफी मांगती हूं अगर मेरे किसी बयान या हरकत से आपको निराशा हुई हो या मैंने कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपको गहरी ठेस पहुंची हो. शगुन ने स्पष्ट किया कि वह असल जिंदगी में वैसी इंसान बिल्कुल नहीं हैं. शो का वह सफर मानसिक रूप से बेहद थका देने वाला और तनावपूर्ण था, जिसकी वजह से वह उस वक्त गुस्से में थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.