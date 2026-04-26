शाहरुख खान की 20 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म, जिस पर मच गया था हड़कंप, अब सीरीज बनकर होगी रिलीज...

शाहरुख खान की सबसे विवादित फिल्मों में शुमार 'कभी अलविदा ना कहना' अब 20 साल बाद ओटीटी पर वापसी कर रही है. करण जौहर ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया है कि वे अपनी साल 2006 की सुपरहिट फिल्म को अब एक वेब सीरीज के रूप में रीमेक करने जा रहे हैं. इस फिल्म में शाहरुख खान ने लीड एक्टर का किरदार निभाया है. करण जौहर इस फिल्म की कहानी को लॉन्ग फॉर्मेट यानी वेब सीरीज के रूप में विकसित कर रहे हैं. करण का मानना है कि ओटीटी की दुनिया में इस तरह की गहरी कहानियों के लिए अब ज्यादा जगह और बेहतर दर्शक मौजूद हैं.
सितारों से सजी थी फिल्म
जब यह फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी, तो इसमें बॉलीवुड के दिग्गजों की फौज थी. शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म के गाने सुपरहिट रहे थे और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने शानदार कमाई की थी, लेकिन इसकी कहानी ने देश के मिडिल क्साल समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.
क्यों हुआ था फिल्म पर बवाल?
'कभी अलविदा ना कहना' की कहानी दो ऐसे शादीशुदा जोड़ों की थी, जो अपने पार्टनर से खुश नहीं थे और उन्हें एक-दूसरे में प्यार मिल जाता है. फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया गया था. उस दौर में लोगों ने करण जौहर पर आरोप लगाया था कि वे बेवफाई और धोखे को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं. कई संगठनों ने फिल्म का विरोध किया था और इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया था.
करण जौहर का जवाब
विवादों को याद करते हुए करण ने बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद लोग उनसे पूछते थे कि क्या वे ठीक हैं? करण ने सफाई देते हुए कहा, "मैंने किसी चीज का महिमामंडन नहीं किया, बल्कि वह दिखाया जो हमारे समाज में पहले से हो रहा है." उनका मानना था कि शादी के टूटने और प्यार के भटकने की कहानियां असली दुनिया का हिस्सा हैं.
वेब सीरीज में क्या होगा खास?
करण जौहर ने बताया कि फिल्म की तुलना में वेब सीरीज में किरदारों की भावनाओं और उनके फैसलों की वजहों को ज्यादा विस्तार से दिखाने का मौका मिलेगा. हालांकि, उन्होंने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि यह सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी और इसमें पुराने कलाकार ही नजर आएंगे या फिर नए चेहरे. आज के दौर में जब दर्शक रिलेशनशिप ड्रामा को काफी पसंद कर रहे हैं, ऐसे में 'कभी अलविदा ना कहना' की वेब सीरीज एक बड़ा धमाका कर सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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