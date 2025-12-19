ENG हिन्दी
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने किया लिपलॉक, फिल्म 'किंग' का रोमांटिक सॉन्ग हुआ लीक?

Shah Rukh Khan And Deepika Padukone Video: बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का एक रोमांटिक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दोनों स्टार्स लिपलॉक करते नजर आ रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 19, 2025 6:38 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) साल 2023 में तीन फिल्मों में नजर आए थे. इसके बाद साल 2024 और साल 2025 में उनकी एक फिल्म भी नहीं आई है. जिसके चलते साल 2026 में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' (King) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म में उनके साथ पहली बार बेटी सुहाना खान नजर आएगी. इसी बीच शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) का एक रोमांटिक गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दोनों एक सीन में एक-दूसरे को लिपलॉक करते नजर आ रहे हैं. दोनों सितारे के इस गाने को लेकर कहा जा रहा है कि ये फिल्म 'किंग' का है. आइए जानते हैं कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के गाने की सच्चाई क्या है.

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का गाना हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का गाना चर्चा में बना हुआ है. इस गाने में दिखाई दे रहा है कि शाहरुख खान सॉल्ट एंड पेपर लुक में नजर आ रहे हैं और दीपिका पादुकोण अलग-अलग कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. दोनों स्टार्स के एक से बढ़कर रोमांटिक स्टेप और फिर दोनों लिपलॉक करते नजर आ रहे हैं. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के इस रोमांटिक गाने के बोले हैं, 'मैं तो बहक गया...', इस वीडियो को लेकर लोग समझ रहे हैं कि ये उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' का रोमांटिक गाना है. अब इस गाने की सच्चाई पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये गाना फैन मेड है और इसे एआई से बनाया गया है. इस तरह से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'किंग' का ये गाना नहीं है.

फिल्म 'किंग' फिर नजर आएंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण

सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत जैसे स्टार्स नजर आएंगे. वहीं, कई दिग्गज सितारे कैमियो करते नजर आएंगे. फिल्म किंग से पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'पठान', 'जवान' जैसी मूवीज में काम किया है. दोनों सितारों की जोड़ी को हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को कितना पसंद किया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

