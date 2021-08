तरसते फैंस को Shah Rukh Khan जल्दी देंगे बड़ा तोहफा, इस दिन रिलीज होगा Atlee की फिल्म का टीजर

Shah Rukh Khan and South film director Atlee Kumar film teaser to be released on this day: बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और साउथ फिल्म निर्देशक एटली कुमार (Atlee Kumar) की जोड़ी जल्दी ही सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने की तैयारी कर रही है। तमिल फिल्म निर्देशक एटली कुमार सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म के साथ अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। एटली कुमार और शाहरुख खान ने अभी तक अपने गठजोड़ का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है। मगर इनकी रयूमर्ड अपकमिंग फिल्म को लेकर खासा बज है। Also Read - बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स ने विलेन बनकर भी बटोरी खूब वाहवाही, देखें लिस्ट

ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो आज एटली कुमार सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ मुंबई में एक शूट कर रहे हैं। ये उनकी फिल्म के टीजर की शूटिंग हैं। जिसे एटली कुमार और शाहरुख खान जल्दी ही रिलीज करने की तैयारी में है। ग्यूलट.कॉम की एक रिपोर्ट की मानें तो मेकर्स शाहरुख खान और एटली कुमार की फिल्म के टीजर को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज करने की तैयारी हैं। एटली कुमार तमिल सुपरस्टार थलापति विजय के फेवरेट डायरेक्टर के नाम से मशहूर हैं।

एटली कुमार की पिछली रिलीज फिल्म बिगिल थी। जिसमें थलापति विजय लीड स्टार थे। इससे पहले ये एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी मर्सेल, थेरी और बिगिल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी है। एटली कुमार ने थलापति विजय स्टारर फिल्म राजा-रानी से अपना डेब्यू किया था। एटली कुमार बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े फैन हैं। वो कई दफा उनकी फिल्म का निर्देशन करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अब उनका ये सपना एक्टर की अपकमिंग फिल्म के साथ पूरा होने वाला है।

बता दें कि इस फिल्म में तमिल फिल्मों की लेडी सुपरस्टार के नाम से मशहूर अदाकारा नयनतारा दिखने वाली हैं। ये एक्ट्रेस का पहला हिंदी प्रोजेक्ट होगा। नयनतारा ने इस फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही वो अपने किरदार को लेकर भी खासा एक्साइटेड हैं।