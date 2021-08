Major Dhyan chand की Biopic का रास्ता साफ, SRK और Vicky Kaushal में लगी रेस !!

SRK VS Vicky for Major Dhyan Chand Biopic: भारत में "हॉकी के जादूगर" कहे जाने वाले मेजर ध्यान चंद (Major Dhyan Chand) की बायोपिक काफी समय से अटकी पड़ी है। मेजर ध्यान चंद की बायोपिक के राइट्स अलग-अलग निर्माताओं से होते हुए रॉनी स्क्रूवाला के पास पहुंच गए हैं, जिन्होंने इसे बनाने का निर्णय लिया है। रॉनी स्क्रूवाला ने मेजर ध्यान चंद पर बनने वाली बायोपिक की जिम्मेदारी अभिषेक चौबे को दी है, जो बेहतरीन डायरेक्टर हैं। अभिषेक चौबे इस महीने के अंत में मेजर ध्यान चंद की बायोपिक का ऐलान कर सकते हैं। Also Read - Exclusive: Salman-Akshay की एंट्री ने बर्बाद किया Chunky Panday का करियर

शाहरुख-विक्की में लगी रेस:

दैनिक भास्कर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मेजर ध्यान चंद की बायोपिक के लिए शाहरुख खान और विक्की कौशल में रेस लगी हुई है। मेकर्स इन दोनों में से किसी एक को मेजर ध्यान चंद के किरदार में साइन करेंगे। दोनों स्टार्स में से किसी ने भी अभी तक निर्माताओं को हरी झंडी नहीं दी है। इस महीने के अंत में ही मेकर्स खुलासा करेंगे कि मेजर ध्यान चंद का किरदार कौन सा कलाकार निभाएगा?

कोरोना वायरस की वजह से लेट हुई फिल्म

रॉनी स्क्रूवाला काफी समय से मेजर ध्यान चंद की बायोपिक शुरू करने के मूड में थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनकी सारी प्लानिंग पानी में मिल गई। कोरोना लॉकडाउन की वजह से न तो वो इस फिल्म का ऐलान कर पाए और न ही इसकी शूटिंग शुरू हो पायी। हालांकि अब मेकर्स ने इस फिल्म को शुरू करने का फैसला ले लिया है।

बड़े स्टार्स के बिजी होने का भी पड़ा असर

खबरों की मानें जो मेकर्स मेजर ध्यान चंद की बायोपिक के लिए बड़े स्टार्स को ही अप्रोच कर रहे हैं। ये सभी बड़े स्टार्स काफी दिनों से बिजी चल रहे हैं। ऐसे में कास्टिंग प्रोसेस थोड़ी मुश्किल रही। हालांकि अब मेकर्स ने मन बना लिया है कि वो मेजर ध्यान चंद की बायोपिक इसी साल से शुरू करेंगे।