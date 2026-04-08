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King के सेट पर बेटी सुहाना संग कैसा होता है Shah Rukh Khan का बर्ताव? को-स्टार ने खोला कैमरे के पीछे का सच

King: शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में है. इस मूवी में उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. ऐसे में सेट पर शाहरुख खान का बेटी के साथ कैसा बर्ताव होता है, इसका खुलासा उनके को-स्टार ने किया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 8, 2026 7:11 PM IST

King के सेट पर बेटी सुहाना संग कैसा होता है Shah Rukh Khan का बर्ताव? को-स्टार ने खोला कैमरे के पीछे का सच
'किंग' के सेट पर कैसा है सुहाना के साथ शाहरुख खान का बर्ताव?

How Does Shah Rukh Khan Behave With Suhana Khan on Sets of King?: 'जवान', 'पठान' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले बॉलीवुड के राजा कहे जाने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'किंग' (King) को लेकर चर्चा में हैं. इस मूवी में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान और दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में नजर आएंगी. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार एक्टर अपनी रियल बेटी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. फिलहाल बाप-बेटी 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इसी बीच फिल्म के को-एक्टर और बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सौरभ शुक्ला ने सुहाना (Suhana Khan) और शाहरुख को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

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इन फिल्मों में शाहरुख के साथ काम कर चुके हैं सौरभ

दरअसल, शाहरुख खान, सुहाना खान और दीपिका पादुकोण स्टारर 'किंग' में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सौरभ शुक्ला भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. मालूम हो कि, सौरभ शुक्ला और शाहरुख खान ने 'बादशाह', 'हे राम' और 'मोहब्बतें' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है, वहीं अब वो दोनों एक बार फिर से 'किंग' में एक साथ नजर आएंगे. इसी बीच सौरभ ने सिद्धार्थ कन्नन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के व्यक्तित्व के साथ-साथ 'किंग' के सेट पर उनका बेटी सुहाना खान के साथ कैसा बर्ताव है इसका भी खुलासा किया.

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कैसा है शाहरुख खान का व्यक्तित्व?

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में सौरभ शुक्ला ने शाहरुख खान के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए बताया कि, वो इतने बड़े स्टार हैं, इसके बाद भी वो कभी दूसरों को न तो नीचा दिखाते हैं और न ही अपने रुतबे और ताकत का एहसास कराते हैं. वहीं इस बात चीत में उन्होंने ये भी बताया कि, 'किंग' के सेट पर उनका अपनी बेटी सुहाना खान के साथ कैसा बर्ताव होता है.

King के सेट पर बेटी संग कैसा है शाहरुख खान का बर्ताव?

सौरभ शुक्ला ने बताया कि, 'वह अधिकार जताने वाले या जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव फादर नहीं है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि, एक पिता अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन वह शानदार है. सेट पर वह सुहाना के साथ पिता की तरह नहीं बल्कि एक कलीग (सहकर्मी) और एक को-एक्टर की तरह रहते थे. वह किसी अन्य को-एक्टर की तरह साथ में रिहर्सल करते थे और एडवाइस भी देते थे.'

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क्या है King की कास्ट और रिलीज डेट?

आपको बता दें कि, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही 'किंग' (King Star Cast) में शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी, राघव जुयाल, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा और रानी मुखर्जी जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज (King Release Date) होने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Entertainment News King Raghav Juyal Shah Rukh Khan Suhana Khan