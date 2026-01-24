King Release Date: डर नहीं, दहशत मचाने आ रहे हैं Shah Rukh Khan, 'किंग' के टीजर के साथ रिलीज डेट से उठाया पर्दा; 2026 में मचेगा तहलका!

Shah Rukh Khan King Release Date: फिल्मों के मामले में साल 2026 काफी धमाकेदार रहने वाला है. जहां हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही हैं, वहीं इस बीच अब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मच अवेटेड फिल्म 'किंग' (King) की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. बॉलीवुड के 'रोमांस किंग' पिछले काफी समय से इस मूवी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए थे और फैंस को उनकी इस पिक्चर की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार था, जिसे मेकर्स ने अब खत्म कर दिया है. मेकर्स ने एक धमाकेदार टीजर के साथ फिल्म की रिलीज डेट (King Release Date) का खुलासा किया है.
बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने के लिए तैयार है King
शनिवार 24 जनवरी 2026 को 'किंग' के लीड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि, वो इसी साल यानी 2026 में ही अपनी फिल्म 'किंग' (King Release Date) से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने के लिए तैयार हैं. एक्टर ने पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है, जो उनकी मच अवेटेड फिल्म 'किंग' का टीजर है. इसी के साथ एक्टर ने मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है.
कब रिलीज होगी King?
'किंग' (King Teaser) के सामने आए टीजर में शाहरुख खान का जबरदस्त अंदाज और रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग सुना और देखा जा सकता है. इस वीडियो ने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है और अब वे इसके ट्रेलर और रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टीजर में शाहरुख खान को एक्शन अवतार और बेहतरी डायलॉग मारते देखा जा सकता है. वो कहते हैं, 'डर नहीं दहशत हूं.' वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए शाहरुख खान ने कैप्शन में लिखा, '24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में किंग दहाड़ने के लिए तैयार है.'
कैसा है King में Shah Rukh Khan का लुक?
वहीं अगर बात करें टीजर में शाहरुख खान के लुक की तो, एक्टर को व्हाइट शर्ट और डेनिम जींस में बर्फीली वादियों के बीच शेर की तरह दहाड़ते हुए देखा जा सकता है. टीजर में एक्टर का खून से लथपथ एक सीन भी सामने आया है, जिसमे वे ताबड़तोड़ एक्शन करते नजर आ रहे हैं. किंग का ये छोटा लेकिन जबरदस्त वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है और यह पोस्ट करते ही वायरल हो गया.
60वें बर्थडे पर दिखाई थी पहली झलक
आपको बता दें कि, पिछले काफी समय से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan New Movie) के फैंस को उनकी मच अवेटेड फिल्म 'किंग' का इंतजार है. एक्टर ने अपने 60वें जन्मदिन के खास मौके पर मूवी का पहला टीजर वीडियो जारी किया था, जिसमें उनका लुक देखने के बाद से ही उनके चाहने वाले इसके टीजर, ट्रेलर और रिलीज डेट के इंतजार में थे जो अब जाकर खत्म हो गया.
